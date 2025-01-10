陸客不滿「吃早餐看不到河景」 涉毆打日本酒店員工被捕

一名中國大陸男遊客到日本北海道釧路市阿寒町一間酒店下榻，1月4日早晨因「吃早餐看不到河景」毆打酒店員工的肩膀，5日遭警方逮捕。日媒報導指出，該男子已一早被告知無法自行選擇早餐座位，未如願後憤而動粗。

《北海道新聞》等日媒報導，25歲中國男子與幾名朋友入住該酒店後，3日表示「想坐在能看見河景的好位置吃早餐」，希望提前訂位，卻遭酒店以「座位先到先得」為由拒絕。

4日早上8時50分左右，男子無法在餐廳挑選心儀座位後勃然大怒：「為什麼？」並毆打一名26歲男員工的肩膀，酒店隨後報警，但男子在警方到達前就離開了酒店。

5日下午4時，警方在釧路機場附近逮捕該男子，當時對方正打算前往東京。男子否認毆打，辯稱「只是推了對方，沒有打他」。

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文章授權轉載自《香港01》