快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

陸客不滿「吃早餐看不到河景」 涉毆打日本酒店員工被捕

香港01／ 撰文／莊勁菲
一名男陸客因不滿「早餐看不到河景」向酒店員工動粗。示意圖／ingimage
一名男陸客因不滿「早餐看不到河景」向酒店員工動粗。示意圖／ingimage

一名中國大陸男遊客到日本北海道釧路市阿寒町一間酒店下榻，1月4日早晨因「吃早餐看不到河景」毆打酒店員工的肩膀，5日遭警方逮捕。日媒報導指出，該男子已一早被告知無法自行選擇早餐座位，未如願後憤而動粗。

《北海道新聞》等日媒報導，25歲中國男子與幾名朋友入住該酒店後，3日表示「想坐在能看見河景的好位置吃早餐」，希望提前訂位，卻遭酒店以「座位先到先得」為由拒絕。

4日早上8時50分左右，男子無法在餐廳挑選心儀座位後勃然大怒：「為什麼？」並毆打一名26歲男員工的肩膀，酒店隨後報警，但男子在警方到達前就離開了酒店。

5日下午4時，警方在釧路機場附近逮捕該男子，當時對方正打算前往東京。男子否認毆打，辯稱「只是推了對方，沒有打他」。

延伸閱讀：

中國百萬網紅闖箱根驛傳接力賽道狂追選手 網民暴怒：滾出日本

中國遊客馬爾代夫潛水遭鯊魚咬頭畫面曝光 英媒：違法用誘餌出事

文章授權轉載自《香港01》

早餐 酒店 陸客

延伸閱讀

從日本進軍華語樂壇！「本多RuRu」淡出歌壇多年作品仍印象深刻

日本警報級大雪來襲！這2日降雪量大增 青森縣暴雪4死12傷

他見日本UNIQLO一單品價格「買10件機票回本」 內行點頭：還能退稅

日本流感疫情拉警報 前台大醫曝創26年新高

相關新聞

陸客不滿「吃早餐看不到河景」 涉毆打日本酒店員工被捕

一名中國大陸男遊客下榻日本北海道一間酒店，1月4日早晨因「吃早餐看不到河景」毆打酒店員工的肩膀，5日遭警方逮捕。日媒報導指出，該男子已一早被告知無法自行選擇早餐座位，未如願後憤而動粗。

關起來嗨！英國上班族期待這事 專挑暴雪來最高酒吧「受困」

通常一個地方發布氣候惡劣的警報後，民眾都會自覺避開以防萬一，不過英國一間酒吧成為「受困勝地」，當地發布大雪預報後反而成為酒客趨之若鶩的熱門景點。

全球陰莖尺寸排行出爐！美國不是最長 台灣1數字衝上前段班

男人下體的大小不只關乎面子問題，也會影響性生活，總是會有人擔憂自己的尺寸不對。國外數據公司公布了「全球陰莖尺寸排行榜」，不只有長度，還有周長、體積比較。

勸媽媽們「別讓男人幫寶寶命名」情色主播曝真實遭遇：很高興這名字已消失

許多家長煞費苦心就是為了幫新生兒取一個富有意義的名字，但是讓男性參與命名可能有風險。一名情色主播表示，她的粉絲因為很喜歡她，竟將自己孩子取名為她的藝名。

69歲肝硬化翁器官移植救命 半年後新肝臟發現癌細胞…擴散全身不治

美國亞利桑那州一名不願具名的69歲肝硬化患者，在接受器官捐贈後，因供體有未被發現的癌細胞，讓他在接受器官捐贈的移植手術後，在半年內因侵襲性癌細胞擴散全身，不治身亡。

2外傭偷帶2男回家 小主人面前「4人行」！監視器揭驚人畫面

外傭這樣做也太離譜了吧！馬來西亞有2名女傭，瞞著僱主帶2名男子回家，更在熟睡「小主人」面前性交，亂搞「4人關係」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。