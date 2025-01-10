陸客不滿「吃早餐看不到河景」 涉毆打日本酒店員工被捕
一名中國大陸男遊客到日本北海道釧路市阿寒町一間酒店下榻，1月4日早晨因「吃早餐看不到河景」毆打酒店員工的肩膀，5日遭警方逮捕。日媒報導指出，該男子已一早被告知無法自行選擇早餐座位，未如願後憤而動粗。
《北海道新聞》等日媒報導，25歲中國男子與幾名朋友入住該酒店後，3日表示「想坐在能看見河景的好位置吃早餐」，希望提前訂位，卻遭酒店以「座位先到先得」為由拒絕。
4日早上8時50分左右，男子無法在餐廳挑選心儀座位後勃然大怒：「為什麼？」並毆打一名26歲男員工的肩膀，酒店隨後報警，但男子在警方到達前就離開了酒店。
5日下午4時，警方在釧路機場附近逮捕該男子，當時對方正打算前往東京。男子否認毆打，辯稱「只是推了對方，沒有打他」。
延伸閱讀：
中國遊客馬爾代夫潛水遭鯊魚咬頭畫面曝光 英媒：違法用誘餌出事
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言