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全球陰莖尺寸排行出爐！美國不是最長 台灣1數字衝上前段班
男人下體的大小不只關乎面子問題，也會影響性生活，總是有人擔憂自己的尺寸不對。國外數據公司公布了「全球陰莖尺寸排行榜」，不只有長度，還有周長、體積比較。
根據《紐約郵報》報導，數據公司Data Pandas日前發布「全球陰莖尺寸排行榜」，不過多數研究樣本都是「自我報告研究（self-reported）」，因此可能有一點誇大。
「讓美國再次偉大」是川普掛在嘴邊的口號，很可惜美國的平均陰莖尺寸並不是最大的。美國勃起後的陰莖平均長度為14.15公分，排名68名。
而台灣的名次沒有進入百大，平均長度為12.5公分，排名117；鄰近的日本、韓國、中國大陸分別為114名、134名及106名。
而墊底的國家平均長度為9.43公分，最後一名是位於東南亞的泰國，倒數第二名則是北韓，平均長度為9.6公分。
至於榜首是位於非洲的蘇丹，平均長度為17.95公分，榮獲最長第一名。事實上，前5名幾乎都是非洲國家，只有南美洲的厄瓜多獲得第3名，平均長度為17.33公分。
全球勃起後陰莖平均長度前10名
1.蘇丹
2.剛果民主共和國
3.厄瓜多
4.剛果共和國
5.迦納
6.奈及利亞
7.委內瑞拉
8.黎巴嫩
9.哥倫比亞
10.喀麥隆
不過除了長度，粗度也是很重要的。在勃起後陰莖平均周長排行榜前5名中，歐洲幾乎霸榜，法國奪得第一，平均周長為13.63公分；南美洲的厄瓜多在周長排行中依然維持第3，平均周長為13.44公分；台灣則直接進入前段班，平均周長12.61，排名23。
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