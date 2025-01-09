69歲肝硬化翁器官移植救命 半年後新肝臟發現癌細胞…擴散全身不治
英國《太陽報》報導，美國亞利桑那州一名不願具名的69歲肝硬化患者，在接受器官捐贈後，因供體（器官捐贈者）有未被發現的癌細胞，導致他在移植手術的半年內因侵襲性癌細胞擴散全身，不治身亡。
該起移植肝臟的手術，在亞利桑那州鳳凰城的梅奧診所（The Mayo Clinic）分院進行。原本患者正在治療因過度飲酒造成酒精性的肝硬化疾病，醫師在他體內並未檢測到任何癌症因子。
在接受肝臟移植手術後，醫師卻於4個月後，發現新肝臟內有兩顆腫瘤，並判定為不確定性的病變；在發現腫瘤後6周左右，醫師又再發現另外3顆新的腫瘤，確定該病患罹患肝癌，在接受化療後，癌細胞因具侵襲性轉移、擴散到全身，最終不治身亡。
但該肝臟的供體本身在器官捐贈時，並未被檢測出有癌細胞，也未被診斷出有任何惡性腫瘤的病史。醫師發現患者的癌細胞類型和特徵，與先前的肝細胞症狀有明顯不同，判斷讓該患者致死的癌細胞，來自於被捐贈的肝臟。
醫師認為，該起器官捐贈將癌細胞帶到新移植者的體內案例，實屬罕見，過去醫學文獻中只記錄了少數零星病例，包括一名41歲的男性患者，在接受移植手術後數日被發現患有肺癌，迄今未有更進一步的統計數字出現。
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