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2外傭偷帶2男回家 小主人面前「4人行」！監視器揭驚人畫面

香港01／ 撰文／布萊恩
馬來西亞有2名女傭，瞞著僱主帶2名男子回家，更在熟睡「小主人」面前性交，亂搞「4人關係」。圖／ingimage
馬來西亞有2名女傭，瞞著僱主帶2名男子回家，更在熟睡「小主人」面前性交，亂搞「4人關係」。圖／ingimage

外傭這樣做也太離譜了吧！馬來西亞有2名女傭，瞞著僱主帶2名男子回家，更在熟睡「小主人」面前性交，亂搞「4人關係」。僱主翻查監視器察覺有異，報警召喚警察上門，終在女傭床上被窩下發現2名裸男。目前其中1名女傭已被代理帶走，另1名女傭則仍在等待安排。

鄰居報料指2名男子曾入屋

綜合馬來西亞媒體報導，事發2024年7月29日晚上9時許，地點在吉隆玻十五碑排屋，2名外傭分別是印尼籍及菲律賓籍。

作為僱主的網紅醫生沙茲里爾於抖音（TikTok）拍片講述事件，指事發當日有1名住在對面的鄰居告訴他，有2名陌生男子在其家中。由於不認識對方，而且當時他與妻子都在家中，沙茲里爾認為該鄰居說法不合邏輯，故起初沒有理，直到回想起稍早前曾看見2名男子站在家門外，遂詢問女傭曾否讓2名男子進屋，女傭則稱2名男子已經離開。

翻看監視器揭真相

沙茲里爾感覺有異，告訴妻子，妻子直覺認為該2名男子仍在家內，因此沙茲里爾翻看家中監視器影片，發現事發前半小時女傭們帶了2名男子進屋，而且當時他與妻子仍然在家。

沙茲里爾估計2名男子正在其幼子與女傭房間內，擔心雙拳難敵四手，報警求助。3名警員10分鐘後到場突擊闖入房間，沙茲里爾發現幼子在女傭2張床之間的嬰兒床上睡覺，女傭床上被窩下則躺著2名裸男，「我非常生氣和失望，我很疼惜這2名印尼籍和菲律賓籍女傭，但她們卻待幼子如動物，更在幼子面前發生性關係」。

據報因為2名男子是在女傭邀請下入屋，不是破門而入，因此警方無法拘捕2人，厲聲訓斥後便要求沙茲里爾與女傭們私下解決。目前印尼籍女傭已被代理帶走，菲律賓籍女傭仍在等待安排。

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文章授權轉載自《香港01》

外傭 性關係 監視器 馬來西亞

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