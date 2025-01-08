夢想變調！日作家拚「9天環遊世界」意外頻傳 回國狂做惡夢

環遊世界是許多人的夢想，不過要在廣大的世界長途旅行，即使事前做好許多規劃，還是有可能發生不少意外狀況，導致行程不如想像般美好。日本專欄作家橋賀秀紀，近來就在媒體「東洋經濟ONLINE」，分享自己「環遊世界」的失敗談。

橋賀回憶，當初他碰上航空公司的里程數積點活動，加上友人的邀約，決定從日本成田機場出發，挑戰在9天內環遊世界。首先他飛到了美國洛杉磯，接著再前往墨西哥坎昆。然而，即使坎昆是國際籍的機場，但是機場內標示不清，連登機門在哪裡都沒顯示，播報也全都是用西班牙語，讓他們疲於奔命，也因為時間本來就比較緊湊，無暇享受當地知名的海灘度假風情。

接著橋賀又飛往波士頓、本來預計再飛到倫敦、巴黎，但因為天候不佳，使得必須取消往巴黎的班機，改成飛往捷克，隨後又到了羅馬尼亞、荷蘭、丹麥等國家。不過在丹麥哥本哈根搭機時，橋賀卻錯過了登機廣播，以致於他們又得再次改變旅行計畫。

橋賀只好選擇再次飛到荷蘭的阿姆斯特丹，並打算搭鐵路前往巴黎，結果又碰上電車故障，得換成夜行巴士。後來到了巴黎、瑞士，稍做觀光之後，便從日內瓦經沙烏地阿拉伯，飛到新加坡、印尼雅加達。但回到亞洲後，橋賀再度發現自己訂錯航班日期，最後繞了一圈才回國。

回顧這一路上的旅程，因為實在發生太多意外，而且大多時間都在趕路，沒什麼可以休息、睡眠，導致他在旅途後還會做一些惡夢。所幸絕大多數的班機內，都提供相當優質的服務和飲食，讓他們能夠喘口氣，還常常有免費WIFI能用，算是此行比較令人欣慰之處。