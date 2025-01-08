3歲女童遭寵物狗咬死…父睡醒驚見家中全是血 母悲憤質疑「1疑點」

美國發生1宗可怕的寵物狗咬死兒童事件，當地1名3歲女童到父親家中暫住期間，被父親養的3隻重逾100磅的寵物狗咬死。事發時她父親正在沙發上睡覺，醒來一看才發現女兒已死，四處都是鮮血，慌忙報警。他堅稱寵物狗一直被鎖在籠內，但女童的母親卻質疑如果狗狗被鎖在籠中又怎會咬死女兒，狠斥女童父親不負責任將幼童放在「惡犬」身邊。警方正調事件，帶走女童父親詢問，而涉事3隻寵物犬被送往收容所進行法定10天隔離措施。

綜合外媒報導，事發於2024年12月27日，美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）3歲女童懷特（Kingsley Wright）被父親家中的3隻寵物狗攻擊致死。據知女童平日並非與父親同住，當時為慶祝聖誕節才到父親家中暫住數日。事發時她的父親正在沙發上睡覺，誰知一醒來就發現整個屋子都是血，而女兒已死，嚇得他慌忙報警，「我剛醒來，我的女兒已經死了。到處都是血，我不知道發生了什麼事」。

父親堅稱狗狗被鎖籠內

漢密爾頓縣驗屍官辦公室裁定，懷特是被家中3隻寵物狗活活咬死的。而從懷特父親致電911調派員的通話內容中，調派員叫他在警員到場前先將家中寵物狗鎖好，但男子卻堅稱他睡覺期間寵物狗一直被鎖在籠內。

母親悲憤提質疑

懷特的母親史密斯（Gina Smith）在得知女兒死訊後悲痛欲絕，同時怒斥女兒生父不負責任，「我絕不會將我的孩子放在『惡犬』身邊」。她表示，於12月23日將懷特送到其生父家中，讓這對父女可以共度聖誕節，這也是女兒第一次在生父家裡住。

史密斯又透露，事發前一晚她才和女兒視訊通話，「我跟她（女兒）說我愛她，幾天後我們就能再見面」，誰知一別已是天人永隔。而由於懷特傷勢嚴重，當局不允許史密斯查看女兒遺體。

史密斯亦就女兒父親說法提出質疑，認為如果他養的狗真的被鎖在籠中，又怎會攻擊女兒，並表示「我可憐的孩子就這樣被狗攻擊，她的父親卻聽不見？這就是我所質疑的」。

友人指女童父親深感內疚

女童父親的友人卡麗莎（Calissa H）在網上代為發言，稱女童父親非常傷心，亦能理解女童母親及其家人感受，並深感抱歉，「這是一場噩夢，因為他才剛得知懷特是他的女兒，並對於有機會共享父女時光而興奮不已。他覺得沒能保護好她是他的錯」。

目前警方正調查事件，並將女童父親帶回警局詢問。至於涉事3隻寵物犬，被送往收容所進行法定10天隔離措施，暫未知3隻狗確切品種，但有指牠們是體重都在100磅以上的粳㹴犬。

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文章授權轉載自《香港01》