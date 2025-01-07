搭自駕計程車趕飛機…竟不斷原地繞圈 企業家受困：駭客入侵嗎

美國洛杉磯科技企業家瓊斯（Mike Johns）上個月搭乘Waymo自駕計程車前往機場途中，車子故障在停車場原地轉圈，使他受困車內數分鐘，差點因此錯過班機。

英國「衛報」（The Guardian）報導，瓊斯當時正在前往鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky HarborInternational Airport）途中，他搭乘的這輛自駕計程車開始在停車場不停繞圈，在他打電話向自駕公司Waymo尋求協助時，總共繞了停車場8圈。

3週前，瓊斯在微軟（Microsoft）旗下社交求職平台領英（LinkedIn）發布一段影片，可以聽到他對Waymo客服說：「我身上繫著安全帶，我下不了車。這是被駭客入侵了嗎？到底怎麼回事？」

他還說：「我感覺自己像是身處在電影場景般。有人在跟我開玩笑嗎？我還得趕飛機。」

In December, Mike Johns got stuck in a self-driving Waymo car in Arizona. ABC News just obtained this video of the ordeal in Scottsdale. pic.twitter.com/VHD3EFmeqI — Channing Frampton (@Channing_TV) 2025年1月6日

瓊斯告訴衛報，他起初以為是一場惡作劇，「我有很多頭腦聰明的朋友在科技業工作…（我想）也許是我朋友（故意鬧我）」，但當車子一直繞著停車場的安全島行駛，他意識到問題的嚴重性，「這輛車故障了」。

車子狂繞停車場，讓他感到頭暈，他形容這「感覺像是科幻驚悚片中的場景」。客服人員嘗試讓車停下，建議瓊斯打開Waymo應用程式，卻表示「沒有（遠端）控制的選項」。

Waymo公司在聲明中說，問題在幾分鐘內獲得解決。瓊斯最終趕上航班，因為運氣好碰上航班延誤，得以從亞利桑那州飛往南加州。但他對這次體驗感到沮喪，甚至無法判斷與他交談的客服人員是人類還是人工智慧（AI）。

瓊斯自稱是了解AI的未來學家，他說，這就是當今數位時代的問題。

瓊斯正在撰寫一本關於AI如何影響工作的書籍，這段經歷提供了有用的見解。他說：「我成了我自己的研究案例。」

Waymo告訴衛報，這場「原地繞圈事件」已透過例行更新軟體解決。

Waymo說，公司在舊金山、洛杉磯、鳳凰城和奧斯汀提供自動駕駛乘車服務，去年提供了超過400萬次全自動駕駛乘車服務。

儘管Waymo的車輛已安全執行數以百萬次服務，但一些備受矚目的事故，包括自駕車導致一隻狗死亡和一名自行車騎士受傷的碰撞事故，仍引發外界擔憂。