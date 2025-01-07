百萬網紅「吃飯噎死」！兩寶媽才宣布懷孕 家人目睹窒息瞬間

日夜相對的猛獸，不代表可以走近！烏茲別克近日發生1宗獅子咬死人事件，當地1名44歲動物園管理員為了令女友「留下深刻印象」，於是決定拍下自己走入獸籠與獅群相處的影片。男子趁值夜班時園內沒什麼人，擅自打開關了3隻獅子的柵欄，走入籠內與獅群打招呼，惟隨後他遭到3隻獅子襲擊，臉部皮膚都被撕咬下來，來不及逃生而被活活咬死，獅子更繼續瘋狂噬咬其屍體。直至4小時後，園內其他工作人員上班時才發現事件，當時涉事管理員的遺體已變得殘缺不全，幾乎快被獅子全吃光。

2025-01-05 14:34