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百萬網紅「吃飯噎死」！兩寶媽才宣布懷孕 家人目睹窒息瞬間

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名懷有身孕的百萬網紅吃飯時噎到，送醫不治。示意圖／ingimage
美國一名懷有身孕的百萬網紅吃飯時噎到，送醫不治。示意圖／ingimage

美國一名百萬網紅阿科斯塔（Carol Acosta）去年7月才宣布懷上第三胎，然而近日卻傳出她的死訊。

根據《太陽報》報導，阿科斯塔日前和家人吃飯時突然噎到，開始呼吸困難，家人立即將她送往醫院，然而仍不治，詳細死因仍在調查中。

阿科斯塔曾因體重被霸凌，但她對自己身材的正向態度引發關注，她在網路上使用的名稱是「Killadamente」，在Instagram上擁有673萬粉絲。

除了百萬網紅的身分，阿科斯塔也是一名兩寶媽，老大還不到2歲。去年7月阿科斯塔才公布懷孕喜訊，結果今年1月3日，阿科斯塔的妹妹在Instagram限時動態上證實她死亡的消息，粉絲們大感震驚與不捨，紛紛湧入帳號內留言哀悼。

懷孕 網紅

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