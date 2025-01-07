泰國嘟嘟車活春宮！男女後座半裸激戰 司機勸阻被無視…最後這麼做

就算多恩愛也好，這對男女也未免太誇張了吧？臉書近日瘋傳1段影片，一對外國遊客情侶乘坐「嘟嘟車」時竟性慾大發，直接下身半裸在後座進行性行為，即使司機多次警告叫他們停止，但2人仍無視勸喻繼續「激戰」。一臉無奈的司機最終「投降」，默默開車到目的地，但其間拍下影片，並在網上公開對方行為，影片隨即被瘋傳。

網友看片後都感到震驚，有人批評該對情侶行為離譜，而且有機會影響行車安全；也有網友指司機受到影響，應該要收取額外費用。

情侶嘟嘟車後座激戰

該名「嘟嘟車」司機松納克（Somnuck Chanagune）從駕駛座拍攝後座畫面，於1月3日上傳到個人臉書，短短數天已有逾百萬人次瀏覽。

影片長35秒，見到「嘟嘟車」正在路面行駛，該對外國遊客情侶卻在後座女上男女交疊，動作相當激烈，其間女方下身半裸露出臀部，僅以類似布塊遮身，男方的臉則被完全遮擋。

司機多次勸阻不果

松納克見狀多次嚴厲地要求2人停止性交，甚至把車停在路邊，但2人無視警告繼續「激戰」。感到無奈的松納克最終「投降」，默默開車到目的地，「無論我如何警告他們停止，他們都不聽。隨便了，就這樣吧，我無言以對」。

網友批離譜

網友看過影片議論紛紛，有人批評該對情侶行為離譜，可能會影響行車安全。也有網友開玩笑道，「應該要收三倍車資」、「司機應該載他們繞城市一圈」、「既然無法叫他們停下來，那就應該加入才對」。另有網友提醒司機專心駕駛，「別回頭看」、「要注意路享，看着前方的路」。

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文章授權轉載自《香港01》