日本「美女Cosplayer」偷機車被捕 驚揭真身竟是39歲女裝大叔

有不少人喜歡將自己的興趣分享到社交平台上，希望可以與同好們交流。日本一名網友日前發文指心愛的機車被偷，在網友協助下發現有Cosplayer同時Po文表示入手同款機車，明顯過於巧合。犯人在不久後被捕，而新聞報導就驚揭這名身材姣好的「美女Cosplayer」竟是一名39歲大叔？！

日前日本一名愛知縣的網友在X上發文指自己的機車「TL1000R」被偷，向網友求助，希望能有人為他提供情報。而發文第二天，有網友發現一名美女Cosplayer「九重久遠」Po文分享到自己入手了一台機車，與被偷的那一架同款、改裝特徵一致。

在貼文中這名Cosplayer指自己從15年前便已經很想要「TL1000R」這台機車，這次終於成功入手非常高興，於是發文分享。不過從他分享的照片中可見，機車像是被塞進一架小型貨車內，若是剛收車，實在有點可疑。

消息很快就傳到機車失主的耳中，將貼文截圖作為證據聯絡了警察。亦在回應網友時分享到翻查「九重久遠」的貼文時，發現了不少懷疑是犯案前到附近視察時拍下的照片，全部保存被他下來。而「九重久遠」或是發現事情敗露，將自己的貼文刪除，又調成私人帳戶，不過也為時已晚。

於是在犯案後兩天，「九重久遠」便到警署自首，當場被捕。日媒報導事件時指，犯案的是一名39歲的男上班族，這才驚揭所謂的「美女Cosplayer」竟是女裝大叔，豐滿的身材只是靠矽膠背心偽造。真相引起網友熱議，笑指事件實在太複雜，又感嘆化妝和美圖技術的強大。

不過亦有網友指出大叔的一張Cosplay照早已露出破綻，能明顯看到矽膠背心的邊緣，誠心地為「九重久遠」的粉絲「默哀」。

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文章授權轉載自《香港01》