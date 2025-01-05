想嚇女友一跳！動物園管理員夜闖獸籠玩自拍 遭3獅咬死吃屍4小時

日夜相對的猛獸，不代表可以走近！烏茲別克近日發生1宗獅子咬死人事件，當地1名44歲動物園管理員為了令女友「留下深刻印象」，於是決定拍下自己走入獸籠與獅群相處的影片。男子趁值夜班時園內沒什麼人，擅自打開關了3隻獅子的柵欄，走入籠內與獅群打招呼，唯隨後他遭到3隻獅子襲擊，臉部皮膚都被撕咬下來，來不及逃生而被活活咬死，獅子更繼續瘋狂噬咬其屍體。直至4小時後，園內其他工作人員上班時才發現事件，當時涉事管理員的遺體已變得殘缺不全，幾乎快被獅子全吃光。

夜深時分走入獅子獸籠內自拍

綜合外媒報導，事發於2024年12月17日凌晨約5時，烏茲別克帕克特（Parkent）某私人動物園的44歲管理員埃里斯庫洛夫（F. Iriskulov）為了令女友「留下深刻印象」並欽佩自己，於是趁着值夜班時，打開關了3隻獅子的獸籠，走進去用手機自拍。

從網上流傳的影片可見，埃里斯庫洛夫將柵欄外的鎖解開放到地上，然後就推門進入獅子作息區。起初3隻獅子仍待在角落休息，對埃里斯庫洛夫沒有反應，不過當其中1隻獅子突然跳起時，埃里斯庫洛夫已明顯被嚇得退後1步。然而，埃里斯庫洛夫並沒就此退縮，反而是試圖呼叫獅子的名稱並叫牠們安靜。

被獅群包圍竟反轉手機鏡頭自拍

3隻獅子似感到作息被打擾，開始圍在埃里斯庫洛夫身邊打轉，其中1隻甚至跳起來湊近到其身前。埃里斯庫洛夫仍並未察覺到危險，反而翻轉手機鏡頭自拍自己被獅群圍住的畫面，之後又翻過鏡頭拍攝獅子，他還熱情地說了幾聲「辛巴」（Simba），似乎在叫着獅子的名稱打招呼。

伸手摸獅子鬃毛即被噬咬

埃里斯庫洛夫更一度伸手撫摸其中1隻獅子的鬃毛，想營造出一種他與獅子很熟絡的錯覺，可是幾秒後最靠近埃里斯庫洛夫的獅子突然咬向他的手臂，令他爆發出1聲短促的慘叫，隨後就遭到3隻獅子圍攻。埃里斯庫洛夫遭3獅圍攻噬咬時，只能不斷慘叫求救，這時畫面一陣混亂後徹底轉黑，只聽到他的慘叫聲，隨後影片結束。

雖然影片驟然終結，但據報埃里斯庫洛夫之後被獅群圍攻，臉部皮膚都被撕咬下來。可是因正值深夜，無人留意到獸籠中的慘況，埃里斯庫洛夫最終被3隻獅子圍攻咬死，其後獅子繼續咬吃其屍體。直至4小時後，園內其他員工才發現事件，其時獸籠內埃里斯庫洛夫的屍身已被吃到所剩無幾，肢體殘缺不全。

園方事後發表聲明，指相關人員已麻醉其中2隻獅子帶回特製籠子中，而另1隻則被射殺。當局則正調查事件，同時他們已派員檢查過園內所有動物的圍欄情況，並表示「已採取相關措施，附近沒有其他人受傷，當地居民沒有危險」。

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文章授權轉載自《香港01》