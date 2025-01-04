想買嗎？南韓美妝品牌推「魷魚遊戲面膜」 他手刀入手1款笑翻眾人

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香港01／ 撰文／王海
南韓大熱劇集《魷魚遊戲2》於12月26日在Netflix上架，掀起熱潮。圖／法新社
南韓大熱劇集《魷魚遊戲2》於12月26日在Netflix上架，掀起熱潮。圖／法新社

南韓大熱劇集《魷魚遊戲2》於12月26日在Netflix上架。今次營銷團隊十分有心思，與南韓美妝品牌Olive Young旗下的2個品牌推出聯名週邊產品，其中包括一款根據英熙娃娃設計的面膜，敷在面上讓你秒變木頭人娃娃。英國有網紅試用後大呼過癮並上傳影片分享，你有興趣試下這款讓人忍俊不禁的面膜嗎？

英國一名網紅在Instagram分享貼上英熙娃娃面膜後的搞笑模樣，《魷魚遊戲2》與南韓美妝品牌Olive Young旗下的兩大品牌BRING GREEN及WAKEMAKE合作，推出美妝系列，將《魷魚遊戲2》劇集中的主要元素融入產品設計當中。

南韓美妝品牌Olive Young在其社交品牌發布與《魷魚遊戲2》聯乘推出的美妝系列影片，整個系列充滿趣味性，其中以英熙娃娃為原型的面膜最為吸睛。

《魷魚遊戲2》聯名的美妝在12月26日，於香港萬寧官網、萬寧14間Olive Young旗艦店隆重登場，有興趣的朋友不妨一邊追劇，一邊敷這款充滿玩味的面膜。

延伸閱讀：

魷魚遊戲2｜五大賣點+劇情解構一文看清 第3季幾時上架Netflix？

魷魚遊戲2即將上映！英熙娃現身悉尼、曼谷 韓媒讚行銷教科書

文章授權轉載自《香港01》

Instagram 南韓 美妝 面膜 魷魚遊戲

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