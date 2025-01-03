追求長春不老 美國媽想要「年輕細胞」說服23歲兒「捐血」

美國洛杉磯一名47歲女子為了對抗歲月痕跡，不僅已經砸下超過9.9萬美元（約312萬台幣）整形，現在她還把腦筋動到兒子身上，想要23歲的兒子捐血給她，認為這麼做可以達到「逆齡」的效果。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，47歲的瑪賽拉（Marcela Iglesias）自稱自己是「人間芭比」，她為了維持自己「芭比」般的外貌做了許多努力。瑪賽拉相信年輕人的血液可以維持她體內細胞活力，尤其當捐血者是親生子女時，效果一定會更好，因此打算要23歲的兒子羅德里戈（Rodrigo）捐血給她。

瑪賽拉表示，自己已經說服兒子「分享」血液，而且她希望連75歲的媽媽也一起來輸血，讓媽媽也一起受惠。瑪賽拉說，羅德里戈已經完全了解這麼做的好處，甚至對於自己能幫助媽媽和外婆覺得很興奮。

有研究顯示，年老的實驗鼠輸入年輕老鼠的血液後，可以逆轉老化，但尚未證實這麼做是否對人類有效。美國食品藥品管理局（FDA）也曾在2019年發文警告，雖然有某些公司標榜年輕捐血者的血漿是「靈丹妙藥」，但實際上並沒有任何科學證據證實接受年輕人輸血能讓人「返老還童」。

瑪賽拉說，她曾聽其他人描述這種療法就像「在沙漠中喝下一口解渴的水」，但她現在還在找願意配合執行的醫生。她也提到，除了外部保養，她平常也很嚴格的管理自己的生活方式。

她每天會睡飽八小時、運動一小時、不飲用含糖飲料或酒精，而且只吃海鮮作為蛋白質來源。她表示，要能夠擁有年輕、有活力的外表，除了嚴格的生活習慣，還是要靠整形才行。