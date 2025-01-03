快訊

網友許願廠商推出梅粉調味料 知名品牌「小磨坊」親自回應了

罷傅團體行動了！辦實體連署開第一槍 網紅八炯也到場號召

聽新聞
0:00 / 0:00

反對「非傳統性關係」 俄國8男遭逮只因「穿著太gay」

聯合新聞網／ 綜合報導
有8名民眾只因穿著問題，竟遭俄羅斯當局逮捕。示意圖，非當事人。圖／ingimage
有8名民眾只因穿著問題，竟遭俄羅斯當局逮捕。示意圖，非當事人。圖／ingimage

俄羅斯警方近日因「男性穿著太過女性化」，在夜店逮人，有8人因穿著不恰當，被當局認為涉嫌「引起非傳統性關係的興趣」將其拘留，其中7人遭罰款。

據《每日郵報》（Daily Mail）轉述俄羅斯獨立媒體Verstka報導，2024年2月，警方突然到俄羅斯圖拉市（Tula）一家夜店臨檢。過程中警方拘留8名民眾，有7人遭罰款。7人依情節嚴重程度予以不同金額的罰款，有兩人罰款高達50,000盧布（約15,000元台幣）。8人中有一位是夜店的調酒師，他辯稱自己的打扮是「哥德風」，穿著特別是文化表現，而非支持「非傳統性關係」，因此並未受罰。

警方聲明指出，這些人的穿著疑似支持「非傳統性關係」，這樣的行為在俄羅斯已被禁止長達十年，所以才會開罰。過去這類指控通常會針對支持LGBT的出版內容，但此次卻是針對夜店民眾的穿著打扮。

據Verstka報導，被拘留的民眾中，有男子赤裸著上身，胸部貼著交叉圖案的黑色膠帶，並穿著女性風格的緊身褲；還有一名男子染了橘色的頭髮、臉上有紅色刺青，搭配粉色襪子，穿著胸口敞開的和服。除此之外，還有一名男子穿著短版上衣、黑色皮短褲和網襪，也因被指控「不符合傳統男性形象」遭拘留。

俄羅斯自2013年開始推出「反同性戀宣傳法」， 2022年更進一步擴展至全面禁止推廣「非傳統生活方式」。在這些法律框架下，光是2024年，就有至少131起相關案件被送交法院，其中有71人被處以50,000至200,000盧布（約15,000至60,000元台幣）不等的罰款。

俄羅斯

延伸閱讀

影／白俄羅斯品牌出奇招 氣泡紙做外套一件要價逾3千元

被主人拋棄 俄羅斯浪浪反而胖到65公斤得去減重營

開不了口！印度男想離職不敢提 竟砍斷自己手指當藉口

印度男iPhone掉進功德箱 廟方拒還：已歸神明所有

相關新聞

影／挑戰「下顎粉碎者」硬糖 加國女大生下巴骨折

加拿大有一種叫做「下顎粉碎者」（Jawbreaker）的硬糖，有不少網友在網路上分享自己挑戰「咬碎硬糖」的影片。一名女大生看到影片後想跟風挑戰吃硬糖，不過她選擇了特別大顆的尺寸，結果付出慘痛代價。

印度男iPhone掉進功德箱 廟方拒還：已歸神明所有

印度一名男子和家人到當地廟宇參拜，不小心把iPhone弄掉，就這樣投進了廟宇的功德箱中。但更令男子想不到的是，當他請廟方協助取出手機，對方卻表示這支手機現在「已經屬於神明」，拒絕將手機歸還給他。

追求長春不老 美國媽想要「年輕細胞」說服23歲兒「捐血」

美國洛杉磯一名47歲女子為了對抗歲月痕跡，不僅已經砸下超過9.9萬美元（約312萬台幣）整形，現在她還把腦筋動到兒子身上，想要23歲的兒子捐血給她，認為這麼做可以達到「逆齡」的效果。

反對「非傳統性關係」 俄國8男遭逮只因「穿著太gay」

俄羅斯警方近日因「男性穿著太過女性化」，在夜店逮人，有8人因穿著不恰當，被當局認為涉嫌「引起非傳統性關係的興趣」將其拘留，其中7人遭罰款。

開不了口！印度男想離職不敢提 竟砍斷自己手指當藉口

印度一名男子在親戚家工作，已經想離職的他，因為不好意思開口告訴親戚，竟然異想天開用自殘方式「強制離職」，狠狠把四根手指切斷，讓自己沒辦法再擔任電腦操作員的職務。

18年流產23次！人妻想生第二胎超絕望 聽寶寶心跳落淚讚奇蹟

每個孩子的生命都充滿奇蹟！愛爾蘭1名人妻20年前婚後順利生下長子，本來打算2年後再生第2胎，可是努力了18年，經歷23次流產也未能成功誕下第2名孩子，讓她失望透頂，而且也找不出難以成孕的原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。