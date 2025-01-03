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影／挑戰「下顎粉碎者」硬糖 加國女大生下巴骨折

聯合新聞網／ 綜合報導
女大生在挑戰吃「下顎粉碎者」時導致下巴骨折。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女大生在挑戰吃「下顎粉碎者」時導致下巴骨折。示意圖，非當事人。圖／ingimage

加拿大有一種叫做「下顎粉碎者」（Jawbreaker）的硬糖，有不少網友在網路上分享自己挑戰「咬碎硬糖」的影片。一名女大生看到影片後想跟風挑戰吃硬糖，不過她選擇了特別大顆的尺寸，結果付出慘痛代價。

ODDITYCENTRAL報導，19歲女大生賈維莉亞（Javeria Wasim）為了網路挑戰，購買了一顆約7.6公分大的超大硬糖。雖然她在網路上看到許多網友挑戰，但他們通常都是選擇比較小顆的硬糖。不信邪的賈維莉亞抱著挑戰心態，硬是選了大顆的硬糖，結果導致下巴兩處骨折，真的體會到「下顎粉碎者」的「粉碎」威力。

賈維莉亞受訪時表示，當時她只是在糖果表面咬出一個小洞，就馬上覺得下巴傳來劇烈疼痛。她發現自己有顆牙齒已經崩裂，另一顆則只要一碰就搖晃，彷彿隨時都會掉下來。

@benchmob

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賈維莉亞當下痛到無法張口，朋友只好緊急將她送到醫院。醫院X光檢查後顯示，賈維莉亞的下顎骨因過度用力咬合，導致有兩處斷裂。醫生後來使用金屬線固定她牙齒，也替她戴上牙套，矯正受損的門牙與晃動的下排牙齒。

賈維莉亞表示，自己小時候曾經吃過這種糖，但這次「我真的太蠢了」。當下她哭得很慘，連救護車來時，都因為痛哭的關係看不清楚。

自從意外發生以後，她只能靠喝奶昔等流質食物來進食。賈維莉亞無奈地表示，一般人通常是因為車禍或打架才骨折，她卻是因吃糖弄壞下巴，「這完全是可以避免的事」，提醒其他人，吃糖時千萬要小心。

骨折

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