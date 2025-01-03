印度男iPhone掉進功德箱 廟方拒還：已歸神明所有
印度一名男子和家人到當地廟宇參拜，不小心把iPhone弄掉，就這樣投進了廟宇的功德箱中。但更令男子想不到的是，當他請廟方協助取出手機，對方卻表示這支手機現在「已經屬於神明」，拒絕將手機歸還給他。
據ODDITYCENTRAL報導，男子迪內什（Dinesh）在去（2024）年11月和家人到阿魯米古．坎達斯瓦米廟（Arulmigu Kandaswamy Temple）祭拜。參拜過程中，迪內什的手機從口袋滑落，恰巧掉進了金屬製的功德箱裡。
迪內什發現手機掉了以後，立刻向廟方反應，想把手機拿回來，沒想到廟方卻堅稱，按照廟方規定，不論是有意還是無意，任何投入功德箱的物品，都要視為神明的財產，不能歸還。
迪內什不願放棄，向印度宗教慈善部門投訴，請求政府機關協助告知他開啟功德箱的時間。上個月廟方開啟功德箱時，他也親自到場，再次向廟方表達要拿回手機的訴求，可惜廟方依然堅持原本的立場，拒絕歸還手機。
印度教宗教和慈善捐贈部部長巴布（Sekar Babu）表示，根據廟宇的傳統，任何投入功德箱的物品都屬於神明所有，會歸入神明的「帳戶」內，按規定確實不能將捐獻物品歸還給信眾。
不過他也進一步補充，若是迪內什願意，他們能協助存取手機的資料，只是不能拿回手機本身。不過部長也承諾將協助迪內什與廟方協商，看看是否能提供他任何形式的補償。
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