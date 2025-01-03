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開不了口！印度男想離職不敢提 竟砍斷自己手指當藉口

聯合新聞網／ 綜合報導
男子為了離職，竟然選擇切斷自己手指，好讓自己不能勝任工作。示意圖／ingimage
男子為了離職，竟然選擇切斷自己手指，好讓自己不能勝任工作。示意圖／ingimage

印度一名男子在親戚家工作，已經想離職的他，因為不好意思開口告訴親戚，竟然異想天開用自殘方式「強制離職」，狠狠把四根手指切斷，讓自己沒辦法再擔任電腦操作員的職務。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在印度古吉拉特邦。這名32歲的男子馬尤爾（Mayur Tarapara）在親戚的鑽石工廠工作。去（2024）年12月初，馬尤爾自己前往警局報案，聲稱自己在騎摩托車時突然暈倒，醒來後就發現左手的四根手指「不見了」。

馬尤爾告訴警方，他認為手指可能被有心人士切斷，用來進行巫術儀式。起初警方便對此說法半信半疑，於是著手展開調查，很快就發現馬尤爾的說辭漏洞百出。

警方調閱事發地點的監視器畫面，也一一詢問當地民眾，卻發現事發地點既沒有馬尤爾暈倒的跡象，也沒有目擊者能證實他的故事。監視器畫面顯示，馬尤爾把摩托車停在附近，隨後就步行離開，不久後再回來牽車時，左手便已受傷。

警方進一步盤問馬尤爾，他才承認這場「意外」是他自導自演的。馬尤爾坦言，自己在親戚家的鑽石工廠工作，他想要離職，卻又無法開口拒絕親戚，所以才會飲鴆止渴，想到切斷手指讓自己「無法勝任」原本的職務。

馬尤爾說自己用刀切斷左手的四根手指，再用繩子捆住手臂，以防止失血過多。事後他將利刃和手指裝入袋中，隨手丟棄在路邊。警方已經找回裝有手指的袋子，目前還在進行訊問，要拼湊整起事件的完整經過。

印度

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