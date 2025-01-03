18年流產23次！人妻想生第二胎超絕望 聽寶寶心跳落淚讚奇蹟

每個孩子的生命都充滿奇蹟！愛爾蘭1名人妻20年前婚後順利生下長子，本來打算2年後再生第2胎，可是努力了18年，經歷23次流產也未能成功誕下第2名孩子，讓她失望透頂，而且也找不出難以成孕的原因。

直至2022年她接種新冠疫苗後發現懷孕，本已作了最壞的打算又再迎來失望；不過，在產檢時她終於聽到女兒的心跳聲，即時感動不已。最終次女在2023年5月順利出生，是個可愛健康的寶寶，迎來了最感人的結局。

想生第二胎很艱難 18年流產23次

綜合外媒報導，居於愛爾蘭的人妻喬治娜（Georgina O'Shea）2004年認識丈夫肯（Ken），2人隨即共組家庭並生下兒子萊昂（Leon），由於喬治娜首次懷孕時很順利，約2年後她與丈夫想再生第2胎，希望擁有2個年齡差不多的孩子。

夫婦經多番努力，喬治娜經歷連番流產的打擊，在18年內失去了23個寶寶，讓喬治娜感到絕望，「每次懷孕，我都會感到悲傷，因為我知道總有一天失去這個孩子」，她也為到處求診想找出原因，甚至飛往美國向生育專家求醫。醫生提出可能是子宮內膜或是其免疫系統有問題，會在每次懷孕時自我攻擊，所以喬治娜接受類固醇治療，但仍然後懷孕後流產。

接種新冠疫苗後再懷孕

然而在2022年注射新冠疫苗後，她的肚子又有了新生命，但夫婦都做好了最壞的打算，「我每天都等着流血，告訴我即將失去這個孩子，但是都沒發生，這太奇怪了」。

喬治娜頻繁地做產檢，小心翼翼地呵護胎兒長大，而且認為這次很可能不一樣。直到某次產檢時，她終於聽到輕微的「咻咻」聲，這是胎兒的心跳聲，醫生也指寶寶很健康，讓她感動落淚。「我已經很多年沒聽過這樣的聲音了，真不可思議」，到了第23周時，她開始有信心覺得寶寶會健康出生。

順利誕女兒感恩讚歎奇蹟

到了30周，喬治娜的恐懼再次浮現，更坦言：「我們建立了親密關係，如果再出現任何問題，我會無法接受失去她的悲痛。」，幸好女兒賴利（Rylee）最終在2023年5月順利出生，十分可愛健康，而她與哥哥萊昂相差19歲，哥哥看到妹妹時，都疼惜地抱着她。

喬治娜在獲得女兒的過程中感受到生命的奇妙，「當我把她抱入懷中，簡直不敢相信奇蹟就在這裏！」，夫婦更希望藉着自己的經歷，呼籲人們不要放棄任何希望。

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文章授權轉載自《香港01》