快訊

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

高虹安案停審！認立法院組織法第32條違憲 高院聲請釋憲理由曝

中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

肯德基是信仰！印度遍地「某FC」 日攝影師笑：快湊齊A到Z

聯合新聞網／ 綜合報導
肯德基在印度相當受歡迎，連帶出現許多品牌模仿。圖為印度孟買的肯德基分店。 路透
肯德基在印度相當受歡迎，連帶出現許多品牌模仿。圖為印度孟買的肯德基分店。 路透

肯德基是紅遍世界的知名連鎖炸雞速食品牌，鮮紅色的招牌和獨特的字體，讓肯德基店面無論在哪個國家，都顯得相當醒目。不過在印度，卻因為肯德基實在太紅了，導致有許多炸雞品牌模仿肯德基，街頭上有大量的仿冒招牌，成為一種另類的特色。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本攝影師網友三井昌志近來分享，表示印度人熱愛肯德基，程度甚至堪比信仰等級，因此在印度各地街頭，都能看到仿效肯德基的大紅色招牌，只是名字從肯德基的縮寫「KFC」，改成「AFC」、「BFC」、「CFC」等等而已。

三井打趣地表示，按照這種「某FC」的命名風格，搞不好仔細找下去，就能湊齊A到Z的字母。三井分析，由於印度教教徒不吃牛肉，回教穆斯林又不吃豬肉，使得雞肉成為最常見的肉品，這或許也是為什麼唯有肯德基這間速食店，在印度這麼受歡迎的原因。

網友們也紛紛表示「隨便一個FC」、「會跟足球俱樂部（Football Club）搞混」、「UFC會變格鬥團體」、「卡西歐就把A～Z SHOCK全部註冊走，正確的決定」、「這已經不是單純喜歡炸雞，而是對肯德基有信仰了」、「問個日本人的偏見問題：全部都是咖哩口味嗎」。

日本 肯德基

延伸閱讀

跟貓吃醋！印度妻怨丈夫太寵貓 竟告上法庭控夫虐待

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

摩斯漢堡點餐機驚見1物品 網友全笑喊：快端上來

日本兩大姓氏決戰！前職棒重砲領軍 「佐藤日」叫陣鈴木出來打球

相關新聞

肯德基是信仰！印度遍地「某FC」 日攝影師笑：快湊齊A到Z

肯德基是紅遍世界的知名連鎖炸雞速食品牌，鮮紅色的招牌和獨特的字體，讓肯德基店面無論在哪個國家，都顯得相當醒目。不過在印度，卻因為肯德基實在太紅了，導致有許多炸雞品牌模仿肯德基，街頭上有大量的仿冒招牌，成為一種另類的特色。

澳AV女優與繼弟相愛生下女兒！無懼網友批評曬甜蜜全家福

繼姊弟相戀不是電影橋段，而是真實上演？澳洲1名29歲女演員兼AV女優與27歲繼弟相戀結婚，近日更宣布已經生下女兒，並公開與新生女兒的全家福。

招鱷魚教練廣告瘋傳！月薪不到兩萬 指前教練「跑路了」嚇壞網友

訓練鱷魚絕對是高危工作，除了要有足夠膽量，月薪金額也是應徵者考慮因素之一！

婚禮改期撞伴娘生日！新娘情勒要她取消慶生被拒 討拍遭嗆爆

國外一名女子更改了婚禮日期後，得知她的伴娘無法到場，因為那天同時也是伴娘的生日，她已經有安排行程了。女子PO文表示伴娘應該捨棄生日計劃來參加她的人生大事，結果被全網嗆爆。

恐怖屍包裹！婦人收郵寄電器驚見男腐屍 遭勒索千萬驚揭疑謀殺案

印度發生駭人離奇又恐怖的「寄屍」謀殺案！當地1名婦人向社福機構申請救濟，其後陸續收到建材協助建屋，當局更表示會寄家電到她家。婦人早前收到1個巨型1包裹，滿心歡喜以為是社福機構寄來的家電，豈料打開後驚見內藏一具已開始腐爛的男性屍體，並附上1封勒索信，向婦人要求1,300萬盧比（約182萬港元），否則後果嚴重。

發狠！買電單車20個月車貸未繳 女子不滿被拖車淋汽油放火燒車

分期付款購物，沒有供款當然會被追究，惟馬來西亞1名女子以分期付款方式購買電單車，卻長達20個月未有償還車貸，信貸公司於是委派拖車員前去將電單車拖走，詎料女子見狀大怒，將汽油淋潑電單車上，再將紙張點火扔到電單車，結果電單車陷入火海，現場火勢猛烈，不斷湧出黑煙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。