澳AV女優與繼弟相愛生下女兒！無懼網友批評曬甜蜜全家福

繼姊弟相戀不是電影橋段，而是真實上演？澳洲1名29歲女演員兼AV女優與27歲繼弟相戀結婚，近日更宣布已經生下女兒，並公開與新生女兒的全家福。不過，自她公開懷孕以來其實就受到部份網友批評，有人覺得他們令家庭關係變得「古怪」，但亦有人認為她與繼弟沒有血緣關係，兩人的結合也沒有妨礙他人。

綜合外媒報導，澳洲29歲女演員兼AV女優凡斯（Scarlet Vas）因與27歲繼弟里奇（Tayo Ricci）相愛，戀情一直受外界關注，而早前凡斯宣布懷孕的消息更是引起部份網友批評。2024年12月25日聖誕節當日，里奇更在社交平台Instagram上分享了1張全家福，指與凡斯的第1個孩子出生了，「我們的聖誕奇蹟終於來了，我們全家祝大家聖誕快樂」。

照片中凡斯和里奇抱著剛出生的女兒，笑容燦爛。而帖文引起網友熱議，不少網友留言祝賀，但亦有部份網友批評凡斯和里奇的家庭組合「違反人倫」，甚至表示「噁心」。

兩人相識比父母再婚更早

然而，凡斯和里奇實際上並無血緣關係。凡斯和里奇都在墨爾本長大，早在凡斯13歲時，兩人就經共同朋友認識並成為友人，機緣巧合下兩人的父母之後結婚重組家庭，凡斯和里奇便由朋友變成繼姊弟。沒想到凡斯和里奇卻愛上了彼此，並於2023年9月在希臘舉辦婚禮，如今更建立3口之家。

懶理網友負評戀情

有網友認為兩人並無血緣關係，且多年來相互扶持，故留言送上祝福，但亦有網友覺得他們結婚生孩子會令家庭關係變得「古怪」。面對網友們的批評，凡斯並不在意，她早前接受傳媒訪問時表示很少去看網友的負面留言，就算看了大概也會笑出聲，「老實說這不會影響到我們，因為我們（和里奇）擁有彼此」；她又表示除非遇到特別惡意的留言，她才會作出反擊。

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文章授權轉載自《香港01》