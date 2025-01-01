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招鱷魚教練廣告瘋傳！月薪不到兩萬 指前教練「跑路了」嚇壞網友

香港01／ 撰文／桃樂斯
鱷魚示意圖。圖／ingimage
鱷魚示意圖。圖／ingimage

訓練鱷魚絕對是高危工作，除了要有足夠膽量，月薪金額也是應徵者考慮因素之一！馬來西亞網上近日瘋傳一則招聘廣告，疑似訓練鱷魚的園地招聘鱷魚教練或助理教練，惟月薪只得2,500令吉（下同，約新台幣18,328元），較馬國公布的男性平均月薪中位數的2,782令吉更低！更令人細思極恐的是，招聘欄還表示指出有教練早前「跑路了」，至今仍無法聯絡，馬上引來網友無限猜想。

不少網友覺得教練是遭遇不測，「跑路了還是失蹤了」、「不是當宵夜了」、「不聽聽看電話是不是在某個鱷魚裡響著？」。不過有人看過帖文附上照片後，卻提出質疑，「（鱷魚）最好是會彈吉他」、「P圖也要有個譜」。記者翻查網上資料，發現「招聘鱷魚教練」帖文於上月已於馬來西亞當地社交網絡瘋傳，但已難查證出處，不排除是有人「惡搞改圖」，並於網上引起討論。

招聘鱷魚教練　月薪僅2,500令吉

該網友在facebook群組「Sabahan 吹水站」發帖，指從網絡上看到招聘資訊，疑似飼養鱷魚園區招聘鱷魚教練或助理教練，要求應徵者需要有相關工作經驗，因為「工作蠻難的」，而園方可提供每月2,500令吉（約新台幣18,328元）薪金。不過招聘欄同時留下滲人訊息，指之前的教練「跑路了」，至今仍無法聯絡，瞬間引來網友無限猜想。

網友估前教練遇不測：不是當宵夜了？

不少網友都覺得教練是遭遇不測，「跑路了還是失蹤了」、「不是當宵夜了」、「其實之前的教練一直都在」、「不聽聽看電話是不是在某個鱷魚（肚）裡響著？」、「還是檢查一下他們的肚子」、「之前的員工已經成了鱷魚的糞」、「第幾個教練失蹤了呀？應該是連骨頭都沒剩了」、「基本上沒人過試用期，連薪水都不拿失蹤了」。

有留言笑稱即使有可觀薪金，亦沒有膽量應聘，「能等到出糧嗎」、「還沒開始就結束了」、「5萬都要想想，隨時變成失蹤人口」、「那麼高危險的工作才付2,500嗎？」、「反正活不久，工錢高也沒意義」、「寧願去緬甸和柬埔寨，也好過餵鱷魚」、「應徵之前我看遺書要先準備好」、「你是找外送還是員工」、「你可以不去做，但一定要請你朋友去做」。

鱷魚圖片顯示會爬上樹、拿結吉他　網友質疑改圖

不過，帖文附有照片就惹來網友質疑，有人指明顯是「假圖」，「真的不是AI嗎」、「前面的圖想說還可以相信，最後一張就有點過分了」、「（鱷魚）最好是會彈吉他」、「馬戲團啊？」、「P圖也要有個譜」。

《香港01》記者翻查網上資料，發現「招聘鱷魚教練」帖文於上月已於馬來西亞當地社交網絡瘋傳，不過照片顯示鱷魚爬到樹上，甚至還會拿著吉他，確定令人難以置信，由於難以查證出處，故有網友相信只是有人「改圖」搞笑，繼而網上瘋傳而已。

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文章授權轉載自《香港01》

教練 月薪 馬來西亞 鱷魚

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