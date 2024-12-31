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婚禮改期撞伴娘生日！新娘情勒要她取消慶生被拒 討拍遭嗆爆

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名女子婚禮改期撞上伴娘生日，伴娘因已規劃好生日行程拒絕參加婚禮。示意圖／ingimage
國外一名女子婚禮改期撞上伴娘生日，伴娘因已規劃好生日行程拒絕參加婚禮。示意圖／ingimage

新人總是希望婚禮是完美的，要天時地利人和。國外一名女子更改了婚禮日期後，得知她的伴娘無法到場，因為那天同時也是伴娘的生日，她已經有安排行程了。女子大感不悅，PO文表示伴娘身為她最好的朋友，應該捨棄生日計劃來參加她的人生大事，結果被全網嗆爆。

一名女子在國外論壇reddit上發文，表示自己明年要和未婚夫舉辦婚禮，他們本來想在兩人的特殊紀念日舉行，但是那天場地沒空，只好選擇其他日期。預訂好場地後他們便通知各方親友，邀請大家來參加婚禮。

不過近日女子接到婚禮會場的通知，表示他們原本想要的日期空出來了，興奮的女子立即將婚禮日期改期，隨後才通知賓客們。由於大家都是本地人，不需要預定住宿或車票，大家對於婚禮改期都沒意見，然而伴娘對此有異議。

原來婚禮的新日期正是伴娘的生日當天，伴娘已經預訂好要和男友出遊了，且旅程的費用都已經付清，不能退款，因此她無法參加原PO的婚禮。

原PO雖然本來就知道那天是伴娘生日，但她之前沒提過已安排行程，原PO不停哭訴希望她「世界上最好的朋友」要來參加婚禮，覺得這樣對她不公平。伴娘則認為原PO沒資格生氣，畢竟她是先更改日期才通知大家，總要接受有人那天有事。最後兩人不歡而散。

兩人的共同好友都站在伴娘那邊，然而原PO還是氣不過，認為只是日期微調（提前了21天），不該因此不來參加她的人生大事，便將這件事PO上網，結果遭全網砲轟，「你是個渾蛋」、「你當大家都沒事做，就只是為了等你的完美計劃」、「主角症候群（Main character syndrome）」、「提前21天才不是『微調』」、「『她是我世界上最好的朋友』然後你卻把婚禮安排在她生日當天？這才不是朋友該有的做為」。

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