恐怖屍包裹！婦人收郵寄電器驚見男腐屍 遭勒索千萬驚揭疑謀殺案

印度發生駭人離奇又恐怖的「寄屍」謀殺案！當地1名婦人向社福機構申請救濟，其後陸續收到建材協助建屋，當局更表示會寄家電到她家。婦人早前收到1個巨型1包裹，滿心歡喜以為是社福機構寄來的家電，豈料打開後驚見內藏一具已開始腐爛的男性屍體，並附上1封勒索信，向婦人要求1,300萬盧比（約500萬台幣），否則後果嚴重。

婦人嚇到立即報警，警方初步調查指死者年約45歲，估計已死去4至5天，懷疑遭他人謀害，現正核對失蹤人口資料以找查真相。

低收入婦人獲社福機構承諾送家電

綜合外媒報道，45歲婦女圖爾西（Naga Tulsi）居於印度安得拉邦西哥達瓦里區（West Godavari district, Andhra）的延達甘迪村（Yendagandi），她因窮困而向當地社福機構申請經濟援助，由於她須修建房子，獲機構多次送來建築材料。及後圖爾西請求該機構提供更多幫助，機構代表承諾給她寄來家庭電器，包括燈和風扇等家電，並透過短訊證認。打開包裹電器驚變腐屍

到了2024年12月19日晚上，有人將1個巨型盒子送到圖爾西家門前，還告知她裡面裝的是電器。她滿心歡喜打開盒子，卻發現內藏一具已開始腐爛的男性屍體，還附有勒索信，要求她交出1300萬盧比（約500萬台幣），圖爾西嚇得立即報警。

警循失蹤人口案調查真相

警方初步調查指屍體是年約45歲男子，估計已死去4至5天，懷疑被他人謀害。警方又指圖爾西及其家人調查是否與人積怨，但對方態度不太合作，現時會循失踪人口案件調查，以查明死者身份及找出真相。

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文章授權轉載自《香港01》