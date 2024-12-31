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手機放床頭充電突爆炸！火花引燃棉被 夫妻嚴重燒傷恐怖照片曝光

香港01／ 撰文：李納德
越南一對夫婦將手機放在床頭充電時爆炸，引燃了棉被令兩人嚴重燒傷。（「Bệnh viện đa khoa Hùng Vương」fb圖片）
越南一對夫婦將手機放在床頭充電時爆炸，引燃了棉被令兩人嚴重燒傷。（「Bệnh viện đa khoa Hùng Vương」fb圖片）

將手機放在床頭充電睡覺有安全風險越南有夫婦將手機放在床頭充電，結果早上手機突然爆炸，火花引燃兩人身上的棉被起火，兩人嚴重爆傷送院。醫生指兩夫婦全身10%至20%燒傷，臉、手、腳最嚴重，一度出現休克，治療後情況已穩定，但需要慢長時間復健，提醒民眾別在手機充電時放近人群及易燃物。外媒指越南不時發生手機充電時爆炸意外，更有民眾更被炸碎眼球。

手機充電中爆炸　火花引燃棉被肇禍

越南發生手機充電爆炸事故！外媒報道，事發於2023年12月28日早上，當地1對夫婦睡覺時在床頭為手機充電時，手機突然爆炸，火花引燃他們的棉被，2人被嚴重燒傷送院。

宣光省雄王綜合醫院（Bệnh viện đa khoa Hùng Vương）在社交平台發帖，表示意外中的夫婦的臉、手、雙腳小腿、左大腿外側、左腳都嚴重燒傷，一度出現休克。2人的燒傷面積達10%至20%，急症治療後目前情況已趨穩定，現時轉到該院做後續治療。

照片所見，2人面部燒傷後包紮得看不見臉孔，雙手及小腿包上厚厚紗布。

未來要花大量時間復健

院方指，夫婦情況穩定，但未來要花大量時間復健，提醒民眾不要邊用手機邊充電、充電時要遠離人和易燃物，發現手機充電時過熱應馬上停止，並閉上電源。另外，他們也提醒要用有品質保證的充電線，也切忌在手濕時捉摸正在充電的手機。不過，院方未透露傷者的手機型號及充電線品牌。

越南頻頻發生手機充電爆炸意外，2023年8月時有1名女子持手機充電時爆炸，導致她手部受傷、臉部多處受傷、右眼眼球破碎。更早的6月份時，有男童在手機充電時意外觸電身亡。

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文章授權轉載自《香港01》

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