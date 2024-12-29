快訊

柯文哲羈押庭「再開1次」就好！法官因「這原因」假日開庭

18年來最大事故！濟州航空失事2獲救、179人罹難 公司背景、近期航班資訊一次看

濟州航空墜機恐釀179人罹難 今晚「MBC放送演藝大賞」宣布取消

全家遊日本奈良 男童慘遭鹿撞飛！父PO警世文卻被罵爆

聯合新聞網／ 綜合報導
日本奈良鹿被列為國家天然紀念物，觀光客赴日都喜歡一睹為快。示意圖／Ingimage
日本奈良鹿被列為國家天然紀念物，觀光客赴日都喜歡一睹為快。示意圖／Ingimage

觀光客至日本奈良旅遊時，經常會到奈良公園餵食被列為「國家天然紀念物」奈良小鹿，不過近年來小鹿的行為發生變化，甚至會為了得到食物而攻擊路人。外國一對夫妻一年前帶著孩子到公園餵食小鹿，卻因照顧不慎導致小孩被小鹿撞倒，影片引發正反論戰，不少人直指是父母的錯誤，但也有人認為，父母也不知道小鹿下一秒會衝撞孩子，並不是誰的錯，只能說不經一事不長一智。

日本奈良公園的小鹿因遊客餵食不當導致行為改變，出現攻擊路人的情況。這些小鹿因習慣從遊客處獲得鹿仙貝，變得更加積極，甚至主動用頭撞或咬人以索取食物。隨著冬季遊客增多，此類事件的頻率有所上升，奈良當局呼籲遊客遵守規範，避免隨意餵食，並保持適當距離，以確保人與小鹿的安全共處。

一名網友科林（Colin Tilini）近日在Instagram發布一支影片，他在一年前帶著小兒子到日本奈良公園餵鹿，他原本用手小心撫摸小鹿的頭，想不到下一秒小鹿突然發飆，撞倒手上沒有食物也沒有任何動作的兒子，科林反應快速，立刻撥開小鹿，並一把抱起兒子給予安撫。

科林表示，他與老婆在一年前帶著兒子在日本奈良鹿園留下難忘回憶，然而小孩被小鹿襲擊兩次，不過都沒有受傷，只是受到驚嚇，他提醒帶著孩子來訪鹿園的人，務必要更加小心照顧自己的小孩，避免慘劇發生。

影片引發正反論戰，有網友直指父母不對，「父母的不注意害的」、「不負責任的爸爸，人們什麼時候才能明白動物永遠是動物，尤其是野生動物」、「疏於照顧的父母」、「為什麼你用那樣的方式抱起你小孩」、「抱小孩的方式好像在撿行李」、「不負責任的養育案例」、「所幸不是撞到孩子的頭」、「都發生第二次了，父母在幹嘛？」

但也有人認為沒有一方有錯，「孩子只是好奇，父母不知道動物會這麼做。沒有人的錯，但確實吸取了教訓」、「事情都發生了，咎責沒有意義，希望你下次可以多加注意」。

Instagram 奈良鹿 小鹿

延伸閱讀

服飾店警報器一直嗶嗶叫！ 內行推測肇因可能是信用卡

國外工作想買房…她減少孝親費被父母批自私 網嘆：標準養兒防老

過年期間全6折！客運「春節最後一搏」 他籲返鄉客：給個機會吧

真的忍不了…他5年內因「吵架」離職13次 網勸：先檢討自己

相關新聞

全家遊日本奈良 男童慘遭鹿撞飛！父PO警世文卻被罵爆

觀光客至日本奈良旅遊時，經常會到奈良公園餵食被列為「國家天然紀念物」奈良小鹿，不過近年來小鹿的行為發生變化，甚至會為了得到食物而攻擊路人。外國一對夫妻一年前帶著孩子到公園餵食小鹿，卻因照顧不慎導致小孩被小鹿撞倒，影片引發正反論戰，不少人直指是父母的錯誤，但也有人認為，父母也不知道小鹿下一秒會衝撞孩子，並不是誰的錯，只能說不經一事不長一智。

買聖誕糕點遇詐騙！女子1原因同意賣家遠端遙控手機 信用卡即被盜用

網上購物應有盡有，但小心騙徒無處不在！馬來西亞1名女子日前就趁着聖誕佳節，打算網購一些以聖誕為主題的造型糕點哄孩子，結果卻遇上網絡詐騙。原來事主在網上下單時出現網絡不暢的情況，賣家便提出可遠端遙控其手機協助訂購，事主覺得對方服務態度良好，加上大家都是女生，她一時大意放下戒備，同意讓對方操控自己手機，結果銀行應用程式迅速被開啟，多次關機都被重開，結果信用卡被盜用，迅速損失4,000令吉（約新台幣27869元）。

21歲男網紅玩威士忌挑戰！為27K灌整瓶烈酒死亡 祖母爆悲慘身世

自己理性飲酒，卻花錢要人灌酒？泰國1名21歲男網紅日前參加派對，在場人士開出3萬泰銖（約新台幣27387元）的報酬要他參加「威士忌挑戰」，他一口氣灌下整瓶350毫升的威士忌，喝完後當場嘔吐，昏迷送院後證實不治。網上流傳片段中，現場人士見到網紅灌到嘔吐後還在發笑，眾人反應引發網怒。

難忍慾火？英國監獄女管理和男囚「牢房激戰」 影片外流下場慘了

衛報27日報導，英國北安普敦郡（Northamptonshire）一座監獄的女性管理員被拍到與一名男性受刑人發生性行為，...

摩托車展表演火舞！離譜失誤釀連環火燒車 舞者屁股著火影片瘋傳

在摩托車展旁邊玩火真的好嗎？馬來西亞日前瘋傳影片，當地正舉辦摩托車展，竟然找來舞蹈員表演火舞揮動火棒，過程中疑有人失誤讓火花飛向車群，導致「火燒連環車」，數輛名貴摩托車嚴重損毀，包括哈雷摩托車Harley-Davidson。事發片段網上瘋傳，看到2名舞者表演時身旁摩托車起火，其中1人從火海中跑出來屁股正被火燒。當地傳媒指事件未造成傷亡，但活動召集人仍未就此發聲解釋。

澳洲恐怖聖誕樹！暗藏劇毒蜘蛛咬傷2歲男童 10分鐘內沒了呼吸

聖誕佳節不少人都會在家中放置聖誕樹以增添節日氣氛，然而澳洲1名2歲男童卻險些因聖誕樹而喪命！據報導，當地1名媽媽把塑膠聖誕樹帶進門，卻不知當中暗藏可致命的毒蜘蛛，而該名澳洲媽媽做飯時，2歲幼兒在休息室誤抓毒蜘蛛時被咬到，約10分鐘即停止呼吸，當場不省人事。幸該名媽媽及時召來救護車把兒子緊急送院，最終幸搶救及時才能保住男童性命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。