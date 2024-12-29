買聖誕糕點遇詐騙！女子1原因同意賣家遠端遙控手機 信用卡即被盜用

網上購物應有盡有，但小心騙徒無處不在！馬來西亞1名女子日前就趁着聖誕佳節，打算網購一些以聖誕為主題的造型糕點哄孩子，結果卻遇上網絡詐騙。原來事主在網上下單時出現網絡不暢的情況，賣家便提出可遠端遙控其手機協助訂購，事主覺得對方服務態度良好，加上大家都是女生，她一時大意放下戒備，同意讓對方操控自己手機，結果銀行應用程式迅速被開啟，多次關機都被重開，結果信用卡被盜用，迅速損失4,000令吉（約新台幣27869元）。

綜合馬媒報導，事發於2024年12月20日，馬來西亞龔姓女子表示，因為社交平台上精緻的聖誕造型糕點廣告吸引，加上正計劃帶同家人到吉隆坡度假，便打算預訂一些應節聖誕糕點送到度假酒店，屆時給孩子們驚喜。她聯絡賣家進行訂購，卻顯示網絡不佳的畫面，賣家於是提出可遠端遙控龔女士的手機，以幫她下單。

事主2原因放下戒備慘中伏

龔女士因為覺得賣家的服務態度良好，加上大家都是女生，一時放下戒心，便依照指示讓對方遠端遙控手機以進行訂購。剛開始時，龔女士的手機反應開始變慢，之後就自動跳出銀行應用程式的畫面，她這時才懷疑手機被入侵，於是慌忙關掉手機。

騙徒遠程操控銀行應用程式盜款

沒想到騙徒卻透過遠端控制重新開啟龔女士的手機，而龔女士試了幾次都關不了手機，於是將SIM卡取出，令對方無法重新開機。龔女士隨即致電給所有她安裝過應用程式到銀行，要求關掉所有帳戶，可惜其中1張綁定了電子錢包的信用卡於已經被盜用，被取走4,000令吉（約新台幣27869元）。

龔女士事後跟從銀行指示，向當地警方報告此事，不過銀行告知需要2個月調查處理事件，而其手機最終只能無奈地恢復成原廠設定。龔女士希望透過自身經歷提醒大眾，不要輕信社群媒體上的廣告，更不要容許別人遙控自己的手機。

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文章授權轉載自《香港01》