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影／白俄羅斯品牌出奇招 氣泡紙做外套一件要價逾3千元

聯合新聞網／ 綜合報導
ZNWR異想天開，用氣泡紙做成了洋裝。示意圖／ingimage
ZNWR異想天開，用氣泡紙做成了洋裝。示意圖／ingimage

白俄羅斯時尚品牌ZNWR最近推出一系列「透明氣泡裝」，全系列的衣服和洋裝都是用透明氣泡紙製成，成為社群媒體上的熱門話題。

ODDITYCENTRAL報導，一名TikTok用戶雅娜（Yana）到ZNWR位於白俄羅斯首都明斯克的Dana Mall專賣店逛街，將過程拍下來分享上TikTok，吸引超過10萬點閱率。

雅娜在影片中分享兩款服飾，一件是透明氣泡紙做成的洋裝，售價280白俄羅斯盧布（約新台幣2,500元）；另一件氣泡紙西裝外套，售價則是380白俄羅斯盧布（約新台幣3,400元）。店員還告訴她，如果追求在跨年時穿出自己獨特的風格，這些氣泡紙服裝就再適合不過了。

雅娜在影片中幽默地說：「女孩們，如果你們正在找洋裝，這件就是了！」她在影片中展示服裝的設計，還特地拍了標籤，證明這真的是店家的商品，而不是自己惡搞。有不少網友開玩笑說這些衣服簡直是「紓壓神器」，也有人好奇這些衣服會不會像一般氣泡紙一樣，一壓就破。

@vansovich_yana_

Наряд на новый год

♬ Vielleicht Vielleicht x Jason Wats Remix - Jason Wats

事實上，這幾款氣泡紙服飾不但不是開玩笑，還是限量商品。不論是外套或洋裝，ZNWR都只有限量20件，若是手腳不夠快，可能還會錯失買下的機會。該品牌也在Instagram的官方帳號分享設計理念，表示希望透過這樣的設計，讓喜歡跳脫常規的顧客展現自我，創造新風格。

ZNWR在當地被稱作「白俄羅斯的Balenciaga」，認為他們的設計是在向西班牙名牌Balenciaga（巴黎世家）致敬。Balenciaga因設計許多怪誕昂貴的作品而聞名。

白俄羅斯

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