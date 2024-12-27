朋友宣布訂婚而對象竟是繼兄 她傻眼發文反被嗆：管好自己

澳洲一名女子聽見朋友訂婚，但訂婚對象卻是友人自己的繼兄，讓她感到相當震驚。她得知此事以後非常不能接受，還將這件事匿名分享在臉書上，引來不少網友討論，有人並批評起原PO「多管閒事」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名女子發文表示，自己的朋友才20幾歲，已經跟繼兄交往兩年。他們本來就是高中同學，在爸媽結婚以後，他們也彼此相戀，決定跟隨父母腳步結為連理。

女子發文憤怒地說：「怎麼有人能接受這種事。」還質疑「以後要怎麼跟孩子解釋啊？真是有夠亂了！」而且不只朋友跟自己的繼兄已經訂婚，姐姐也正跟繼兄的表弟交往，讓她傻眼直說「怎麼有人會支持這種近親亂倫的行為」。

然而，這篇匿名的貼文很快就遭到各界網友抨擊，不少網友紛紛留言要原PO「別管別人的生活」，甚至還有人認為原PO只是嫉妒自己朋友幸福而已。

令人尷尬的是，一名自稱是朋友姐姐的人表示：「我就是文中提到的那位姐姐，我的確跟表弟在一起。但我們完全沒有血緣關係，所以這麼做根本就沒問題。如果（原PO）有疑問，直接來問我。」另一位知情者也留言補充：「這對情侶與父母是幾乎同時交往，雙方都不知情。這名網友留言表示，他們是真心相愛，這才是最重要的。

根據澳洲法律，與親兄妹或任何近親結婚都是非法的，但繼兄妹則不在此限。除此之外，該國法律也允許兒女與繼父母結婚，只要對方未曾收養自己即可。