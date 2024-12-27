快訊

柯文哲保釋金哪來？黃國昌曝來源 喊「不是今天才開始做」

永豐金與京城銀傳將合併 今晚8點重訊記者會對外說明

楊文科天坑案涉貪 律師主張證據不合法惹怒法官當庭舌戰

逛聖誕市集買食物吃 攤販誤刷導致兩根熱狗破天價2.5萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
蘿蕾在市集上買的兩支熱狗，就算原價也要約740台幣。示意圖／ingimage
蘿蕾在市集上買的兩支熱狗，就算原價也要約740台幣。示意圖／ingimage

英國一家人到聖誕市集過聖誕，不過卻買到了兩根「天價熱狗」。原來是攤販不小心刷卡時輸入錯誤的金額，把原價18英鎊（約新台幣740元）的金額，輸入成618英鎊（約新台幣25,400元）。雖然攤販後來將錢退了回來，但兩根熱狗原價就要18英鎊，也引發不少網友討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，34歲的蘿蕾（Laure Brumpton）與37歲的丈夫艾倫（Alan Brumpton）日前帶著兩個孩子到諾丁漢的聖誕市集玩。夫妻倆在市集上買了兩根熱狗給孩子當點心，結果用行動支付不小心被收了618英鎊。

雖然攤販當場發現錯誤後連聲道歉，也保證會全額退款，但去完市集時過一週，這筆溢刷的金額依然沒有回到艾倫的戶頭，所以蘿蕾才決定把過程拍成影片上傳到TikTok。

蘿蕾接受訪問時表示，其實攤販只是不小心失誤按錯，但在過聖誕節前莫名「花掉」一大筆錢還是讓夫妻倆「壓力山大」。幸好最後攤販還是有將溢刷的金額退回，只是到目前還沒回到丈夫的信用卡戶頭。

蘿蕾表示，艾倫當時是用Apple Pay付款，因為只要碰一下手機就能結帳，所以才會沒仔細核對金額。這起事件在社群媒體上引發熱烈討論，有人開玩笑說「聖誕市集的熱狗就是這個行情價啊」，也有網友認為攤販應該請吃熱狗，另一名網友則吐槽：「兩根熱狗就算收（原價）18英鎊，也已經很誇張了。」

熱狗 物價 英國

延伸閱讀

難忍喪子之痛…母虎鯨拖屍游17天療傷 如今喜獲新生兒

不論何時何地都想壞壞！女老師染指學生 丈夫竟要家長「學習饒恕」

孩子拆聖誕禮物媽媽不在 她暴哭上網公審老公引兩派論戰

想省錢過聖誕 英國媽異想天開「蹭飯」害全家食物中毒

相關新聞

逛聖誕市集買食物吃 攤販誤刷導致兩根熱狗破天價2.5萬元

英國一家人到聖誕市集過聖誕，不過卻買到了兩根「天價熱狗」。原來是攤販不小心刷卡時輸入錯誤的金額，把原價18英鎊（約新台幣740元）的金額，輸入成618英鎊（約新台幣25,400元）。雖然攤販後來將錢退了回來，但兩根熱狗原價就要18英鎊，也引發不少網友討論。

同事一天到晚偷午餐 她出妙招混狗罐頭順利阻止

國外一名女子在辦公室遇上「午餐小偷」，自己的便當「神秘地消失」在公司冰箱，令她決定用噁心食物報仇，搞笑的復仇故事在Reddit上引發熱議。

美外送員狂刺孕婦14刀「肺破裂」 因1千元披薩只拿到66元小費

美國佛州奧西奧拉郡（Osceola County, FL）日前發生一名訂購披薩的孕婦遭外送員刺了14刀。根據警方說法，兇...

移居日本無人島生活！科技業男重獲新生 嘆「東京生活寂寞多了」

繁忙的大都市，雖然無時無刻都擠滿了人，但是人與人之間的冷漠，總是會讓人在喧囂之中，仍然感到相當孤獨。就有一位日本男子，毅然決定搬到無人島上居住，如今甚至覺得住在無人島，還比在都市生活時更不寂寞。

不論何時何地都想壞壞！女老師染指學生 丈夫竟要家長「學習饒恕」

美國一名27歲的女教師濫用自身職責，誘姦了13歲的男學生。女老師因此被判20年有期徒刑，不過近期法庭資料曝光，原來當初女老師和丈夫成打電話要求男童家人不要提告，女老師的丈夫更支持妻子，不但要求男學生的家長要「學習饒恕」，更支持自己的妻子說她只是「犯了天下人都可能犯的錯」。

孩子拆聖誕禮物媽媽不在 她暴哭上網公審老公引兩派論戰

聖誕節當天早晨，孩子們通常都會到聖誕樹下，拆前一晚「聖誕老人」送來的禮物。英國一名媽媽本來打算跟孩子們一起拆禮物，沒想到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。