逛聖誕市集買食物吃 攤販誤刷導致兩根熱狗破天價2.5萬元

英國一家人到聖誕市集過聖誕，不過卻買到了兩根「天價熱狗」。原來是攤販不小心刷卡時輸入錯誤的金額，把原價18英鎊（約新台幣740元）的金額，輸入成618英鎊（約新台幣25,400元）。雖然攤販後來將錢退了回來，但兩根熱狗原價就要18英鎊，也引發不少網友討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，34歲的蘿蕾（Laure Brumpton）與37歲的丈夫艾倫（Alan Brumpton）日前帶著兩個孩子到諾丁漢的聖誕市集玩。夫妻倆在市集上買了兩根熱狗給孩子當點心，結果用行動支付不小心被收了618英鎊。

雖然攤販當場發現錯誤後連聲道歉，也保證會全額退款，但去完市集時過一週，這筆溢刷的金額依然沒有回到艾倫的戶頭，所以蘿蕾才決定把過程拍成影片上傳到TikTok。

蘿蕾接受訪問時表示，其實攤販只是不小心失誤按錯，但在過聖誕節前莫名「花掉」一大筆錢還是讓夫妻倆「壓力山大」。幸好最後攤販還是有將溢刷的金額退回，只是到目前還沒回到丈夫的信用卡戶頭。

蘿蕾表示，艾倫當時是用Apple Pay付款，因為只要碰一下手機就能結帳，所以才會沒仔細核對金額。這起事件在社群媒體上引發熱烈討論，有人開玩笑說「聖誕市集的熱狗就是這個行情價啊」，也有網友認為攤販應該請吃熱狗，另一名網友則吐槽：「兩根熱狗就算收（原價）18英鎊，也已經很誇張了。」