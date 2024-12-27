摩托車展表演火舞！離譜失誤釀連環火燒車 舞者屁股著火影片瘋傳

在摩托車展旁邊玩火真的好嗎？馬來西亞日前瘋傳影片，當地正舉辦摩托車展，竟然找來舞蹈員表演火舞揮動火棒，過程中疑有人失誤讓火花飛向車群，導致「火燒連環車」，數輛名貴摩托車嚴重損毀，包括哈雷摩托車Harley-Davidson。事發片段網上瘋傳，看到2名舞者表演時身旁摩托車起火，其中1人從火海中跑出來屁股正被火燒。當地傳媒指事件未造成傷亡，但活動召集人仍未就此發聲解釋。

摩托車被波及連環起火

馬來西亞傳媒報導，當地網上瘋傳影片，事發現場是吉隆玻多萊莎米路（ Jalan Doraisamy ）的KL Heritage Valley，日期為2024年12月21日，當地正辦摩托車展，同場有舞火棒表演，片段由現場人士拍下，指多輛停在一旁的哈雷摩托車疑被表演波及引起火災，變「火燒連環車」。

舞蹈員受大火波及屁股著火

網傳影片所見，2名舞蹈員在摩托車和人群中間舞動兩頭燃起烈焰的火棒。畫面一轉，1名舞蹈員仍在舞動火棒，但旁邊已成火海，另1舞蹈員身體著火跑開，他跑開時屁股起火，隨後才撲熄。

現場有摩托車正在焚燒，但數量不明，火勢猛烈得快波及樓上，在場人士拿出滅火器救火，將火勢控制著，影片至此結束。

疑火花濺到摩托車導致起火

消息指，這是在吉隆坡舉行的重型摩托車展覽，現場有不少名貴摩托車，展覽邀來火舞舞者助興，有大量民眾圍觀，而因火勢影響的摩托車損毀狀態及數量不明。事件起因疑為表演舞火棒時產生的火花濺到摩托車上，因而引起大火，幸未造成傷亡。截至12月25日耶誕節，該摩托車展組織及車主們仍未就事件發聲解釋。

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文章授權轉載自《香港01》