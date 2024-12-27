快訊

柯文哲交保3千萬「回家不到9小時」 台北地檢署火速提抗告

2024五大事件連環衝擊、颱風接力重創台灣 驚人畫面曝光

天王郭富城開唱3.3萬人朝聖 賣力演出濺血喊「沒事！」

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲恐怖聖誕樹！暗藏劇毒蜘蛛咬傷2歲男童 10分鐘內沒了呼吸

香港01／ 撰文：夏洛特
澳洲媽媽做飯時，2歲幼兒在休息室誤抓毒蜘蛛時被咬到，約10分鐘即停止呼吸，當場不省人事。（示意圖／Ingimage）
澳洲媽媽做飯時，2歲幼兒在休息室誤抓毒蜘蛛時被咬到，約10分鐘即停止呼吸，當場不省人事。（示意圖／Ingimage）

聖誕佳節不少人都會在家中放置聖誕樹以增添節日氣氛，然而澳洲1名2歲男童卻險些因聖誕樹而喪命！據報導，當地1名媽媽把塑膠聖誕樹帶進門，卻不知當中暗藏可致命的毒蜘蛛，而該名澳洲媽媽做飯時，2歲幼兒在休息室誤抓毒蜘蛛時被咬到，約10分鐘即停止呼吸，當場不省人事。幸該名媽媽及時召來救護車把兒子緊急送院，最終幸搶救及時才能保住男童性命。

綜合外媒報導，事發於11月某日傍晚，住在澳大利亞悉尼的女子謝爾（ Emma Sheil ）正在廚房春2歲兒子湯米（ Tommy ）準備晚餐，隨後她走到休息室，卻看到兒子從地上拿起1個中大型蜘蛛。最初她還以為是玩具，隨即她就聽到兒子發出一聲慘叫。原來湯米手中的是 1 只漏鬥網蜘蛛，湯米在接觸過程中被蜘蛛咬了。

漏鬥網蜘蛛帶有劇毒，被咬後有致命風險，而湯米被咬後很快出現中毒反應，開始嘔吐及癲癇發作。謝爾害怕極了，即時把兒子放進車內，並用杯裝著蜘蛛、杯頂用張聖誕卡蓋著後帶走，然後驅車前往醫院。

情況極速惡化

湯米在赴院途中情況急速惡化，僅僅10分鐘，湯米已經開始窒息，並且失去意識。謝爾察覺到事態危急，即時致電緊急服務部門要求派送救護車趕來。救護車很快到場把他們送到醫院，併為湯米進行心肺復甦。

經過2小時的搶救後，醫院再為湯米注射了解毒劑及抗癲癇藥物，並插上呼吸機，終成功保住湯米性命，其後將他送到深切治療部觀察。幸經過3天治療後，湯米情況好轉，趕得及回家過聖誕。

籲常檢查孩子玩具及鞋子

謝爾事後在社交平臺Facebook上透露，她相信咬傷湯米的毒蜘蛛是藏在她早前從車庫帶過來的1棵塑膠聖誕樹內。雖然醫生說湯米有望完全康復，但她坦言當時情況極兇險，稍一差錯則「結果可能大不相同」。因此，她呼籲家長在家中適當噴灑除蟲劑，並且要時常檢查孩子的玩具和鞋子，以免有毒昆蟲如毒蜘蛛等藏匿其中。

延伸閱讀：

恐怖！電腦內藏蜘蛛蛋　拆開驚見「上百隻湧出」急拿吸塵機迎戰

蛇年到！「會飛的毒蛇」爬上寶馬倒後鏡　小孩嚇到狂叫　後續不斷

文章授權轉載自《香港01》

澳洲 聖誕樹 聖誕節 蜘蛛

相關新聞

摩托車展表演火舞！離譜失誤釀連環火燒車 舞者屁股著火影片瘋傳

在摩托車展旁邊玩火真的好嗎？馬來西亞日前瘋傳影片，當地正舉辦摩托車展，竟然找來舞蹈員表演火舞揮動火棒，過程中疑有人失誤讓火花飛向車群，導致「火燒連環車」，數輛名貴摩托車嚴重損毀，包括哈雷摩托車Harley-Davidson。事發片段網上瘋傳，看到2名舞者表演時身旁摩托車起火，其中1人從火海中跑出來屁股正被火燒。當地傳媒指事件未造成傷亡，但活動召集人仍未就此發聲解釋。

澳洲恐怖聖誕樹！暗藏劇毒蜘蛛咬傷2歲男童 10分鐘內沒了呼吸

聖誕佳節不少人都會在家中放置聖誕樹以增添節日氣氛，然而澳洲1名2歲男童卻險些因聖誕樹而喪命！據報導，當地1名媽媽把塑膠聖誕樹帶進門，卻不知當中暗藏可致命的毒蜘蛛，而該名澳洲媽媽做飯時，2歲幼兒在休息室誤抓毒蜘蛛時被咬到，約10分鐘即停止呼吸，當場不省人事。幸該名媽媽及時召來救護車把兒子緊急送院，最終幸搶救及時才能保住男童性命。

朋友宣布訂婚而對象竟是繼兄 她傻眼發文反被嗆：管好自己

澳洲一名女子聽見朋友訂婚，但訂婚對象卻是友人自己的繼兄，讓她感到相當震驚。她得知此事以後非常不能接受，還將這件事匿名分享在臉書上，引來不少網友討論，有人並批評起原PO「多管閒事」。

影／白俄羅斯品牌出奇招 氣泡紙做外套一件要價逾3千元

白俄羅斯時尚品牌ZNWR最近推出一系列「透明氣泡裝」，全系列的衣服和洋裝都是用透明氣泡紙製成，成為社群媒體上的熱門話題。

逛聖誕市集買食物吃 攤販誤刷導致兩根熱狗破天價2.5萬元

英國一家人到聖誕市集過聖誕，不過卻買到了兩根「天價熱狗」。原來是攤販不小心刷卡時輸入錯誤的金額，把原價18英鎊（約新台幣740元）的金額，輸入成618英鎊（約新台幣25,400元）。雖然攤販後來將錢退了回來，但兩根熱狗原價就要18英鎊，也引發不少網友討論。

同事一天到晚偷午餐 她出妙招混狗罐頭順利阻止

國外一名女子在辦公室遇上「午餐小偷」，自己的便當「神秘地消失」在公司冰箱，令她決定用噁心食物報仇，搞笑的復仇故事在Reddit上引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。