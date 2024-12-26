不論何時何地都想壞壞！女老師染指學生 丈夫竟要家長「學習饒恕」

美國一名27歲的女教師濫用自身職責，誘姦了13歲的男學生。女老師因此被判20年有期徒刑，不過近期法庭資料曝光，原來當初女老師和丈夫曾打電話要求男童家人不要提告，女老師的丈夫更支持妻子，不但要求男學生的家長要「學習饒恕」，更支持自己的妻子說她只是「犯了天下人都可能犯的錯」。

據《每日郵報》（Daily Mail），現年33歲的札摩拉（Brittany Zamora）在2018年時任教於拉斯布里薩斯學院（Las Brisas Academy）。札摩拉利用自身職務之便，以「下班後很無聊」為由，要求當年13歲的男學生加她通訊軟體。

札摩拉不只趁著全班學生看影片時，將男學生偷偷帶到其他空間發生性關係。兩人也常常傳曖昧的情色訊息。札摩拉私下和男學生互稱寶貝，她甚至還告訴男學生，不管何時何地「都想跟你發生關係」。

札摩拉在2019年承認犯下猥褻兒童罪行，並且入獄服刑。不過受害男童的父親告訴警方，札摩拉跟當時的丈夫丹尼爾（Daniel）試圖打電話說服他，要求他不要對札摩拉提告。

受害男童父親認為札摩拉的行為根本就是「怪物」，但丹尼爾卻要說服男童父親說自己的太太是位好老師，她只是「犯了全天下人都可能犯的錯」，要男童父親「學習饒恕」。

札摩拉後來在2020年4月向丹尼爾提出離婚，承認兩人的婚姻「破裂到無法修復」，沒有和好的可能；札摩拉目前已經入獄服刑5年。