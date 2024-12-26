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孩子拆聖誕禮物媽媽不在 她暴哭上網公審老公引兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名人妻抱怨孩子拆聖誕禮物時自己不在場，不僅和老公大吵一架，甚至PO文公審枕邊人。示意圖／ingimage
英國一名人妻抱怨孩子拆聖誕禮物時自己不在場，不僅和老公大吵一架，甚至PO文公審枕邊人。示意圖／ingimage

聖誕節當天早晨，孩子們通常都會到聖誕樹下，拆前一晚「聖誕老人」送來的禮物。英國一名媽媽本來打算跟孩子們一起拆禮物，沒想到當天卻睡過頭，她氣得上網PO文公審老公。女子抱怨老公沒叫她起床，但有網友認為成年人起床本來就是自己的事，引發正反雙方網友論戰。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名女網友在知名論壇Reddit發文表示，聖誕節當天早上她8:30醒來，聽見自己5歲和7歲的孩子已經睡醒，正在奔跑嬉鬧。女子原本以為自己可以跟孩子分享拆禮物的歡樂時光，但走到客廳，卻發現孩子早就拆完禮物在玩了。女子瞬間崩潰痛哭，把怒火發洩在老公身上。

女子文中寫道，自己因健康問題，早上都是老公顧孩子，但她沒想到這樣的重要時刻，先生竟然沒叫醒她。她質問先生為什麼沒叫醒她跟孩子一起拆禮物，老公則說：「我從來沒那麼早叫妳過。」

雖然先生後來道歉，也趕快跟女子分享當下拍攝的影片，但女子仍無法釋懷。她在文中抱怨，自己花了很多時間為孩子選禮物，還開車跑來跑去買禮物、花心思包裝，卻被老公「剝奪了欣賞孩子興奮表情的快樂」。

這則貼文在網路上引發熱議，有部分網友支持她，認為這麼重要的時刻，老公應該等妻子醒來再讓孩子拆禮物；不過有些人則批評女子反應過度，如果這麼在意應該提前跟先生溝通，或自己設鬧鐘。

有網友說自己都是全家在場一起拆禮物，因為聖誕節是全家團圓的時刻。另一名網友則批評女子，都身為成年人了，如果這件事情對她很重要，不該指望別人叫自己起床。也有網友替先生緩頰，認為他是體貼讓女子多睡一點，要女網友對先生寬容一點。

禮物 聖誕節 聖誕老人

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