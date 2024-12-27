移居日本無人島生活！科技業男重獲新生 嘆「東京生活寂寞多了」

繁忙的大都市，雖然無時無刻都擠滿了人，但是人與人之間的冷漠，總是會讓人在喧囂之中，仍然感到相當孤獨。就有一位日本男子，毅然決定搬到無人島上居住，如今甚至覺得住在無人島，還比在都市生活時更不寂寞。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位名為脇村拓嗣的男性，過去曾在東京任職於IT相關企業，並在25歲時到岡山縣倉敷市，擔任在地振興的員工，並因此發現到當地有一座離島「松島」。深深喜歡上松島的脇村，便在2022年開始到島上生活。

松島全盛時期雖有100位左右居民，但到2021年已全數撤出。不過也因為這樣，島上還是有些基本的電力、水路設施。儘管如此，在島上的生活還是非常不容易，脇村往往得忙上一整天處理各種事情，起初也感到相當孤獨。

不過在過程中，脇村得到許多人的幫忙，像是找到建築工幫他蓋屋子，或者資深漁夫教他相關技巧等等，讓他感到收穫滿滿，也越來越期待和人相遇的時光。感受到他人的溫情，自己也重獲新生，讓脇村甚至認為過去東京的生活，比現在在無人島寂寞得多。未來也希望能夠在島上，過著自由自在的生活。