盤子怎麼吃？日美術館「陶瓷餅乾」太逼真 網嚇：咬不下去

日本許多觀光景點，都會設計該景點特色的小點心，讓人玩得開心之外，還能順便吃吃喝喝，或者帶點土產回去。然而近來有日本網友發現一款特色餅乾，姑且不論好不好吃，但光是要吃下去，就得具有一定勇氣才行。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，專長美術、建築等項目的日本作家青野尚子，最近在個人「X」上分享，她最近參觀大阪市立陶瓷美術館，並且到該館旗下的咖啡店「café KITONARI」，點了一份「陶片餅乾」來吃。然而這個陶片餅乾的外觀，實在太過還原，讓人感覺相當生硬，會猶豫該不該放入口中。

該咖啡店經營者表示，既然是陶瓷美術館，他們便希望能開發出一些只有這裡才有的獨家商品，於是有了陶片餅乾的點子。看似陶瓷裝飾的部分，其實是糖霜等食材，可以放心吃進口中。除了陶片餅乾以外，還有多款以陶瓷為概念設計的品項。

許多網友見到照片都感到驚奇，「這是把盤子也一起吃下去了嗎」、「可以吃的陶片，真好奇是什麼味道」、「這我不敢吃耶」、「竟然有這麼棒的東西」、「竟然是餅乾，好猛的技術」、「這是來自元朝景德鎮的龍泉窯青瓷嗎」、「得要有勇氣才敢吃這個」、「這就是陶瓷吧」、「根本是藝術了」。