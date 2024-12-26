飯店客滿…意外升級豪華套房 母女驚見「數個小房間」：可開趴了

很多飯店都有著不同的房型，越是昂貴的房間，通常代表著內裝更豪華，空間更寬敞等等。只是這樣的房間因為價格高昂，往往讓一般民眾不容易出手。但最近有位日本網友，卻以一般的價格，幸運入住豪華套房。

根據日本媒體「TRILL NEWS」報導，日本X網友「hanafurumachi」最近分享，他有次和母親入住飯店時，由於普通客房已經滿了，因此幫他們安排到更高級的「Suite Room」房型。

這個房型不僅床鋪、沙發等等都比較高級，而且室內相當寬廣，簡直就像是可以辦大型聚會的程度，還分隔出各個不同的小房間。hanafurumachi和母親兩個人就這麼享受著，在如此豪華的空間裡放鬆，並拍了許多照片。由於是飯店方主動安排的，因此完全不需要支付差額，幸運入住這間平常恐怕難以下手的房型。

有網友表示「這根本是今晚的派對會場吧」，也有人說「這麼寬廣，搞得其實有點不適應」。對此hanafurumachi表示，確實因為太過寬敞了，結果最後也只待在同個小房間裡。不過也算是有了一次難得的體驗。