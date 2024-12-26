聖誕悲劇…拐杖糖果塞肛門不算太瘋癲 照X光竟驚見巴斯光年

聖誕節想玩得盡興也要注意安全！美國2名急症室醫生透露，不少民眾在過節時將異物塞入肛門尋求快感，最終因為卡住在身體內而需求診，當中的奇怪異物包羅萬有，例如將聖誕裝飾、聖誕拐杖糖果放入屁股，甚至有病人將巴斯光年模型塞入去。醫生提醒民眾切勿將家居用品塞肚門，因為直腸可能會將異物壓碎，造成割傷、刺穿，導致腸道出血和感染，如果無法用自然方法取出可能要做手術，又強調將異物塞進肛門後如無法取出，應要盡早求醫。

外媒不時爆出異物塞肛門事件，除了性玩具，瓜類，還出現過水樽和燈泡等。美國羅徹斯特大學有研究發現，2012至2021年間，美國有近4萬人因為異物卡直腸住院，即每年約4,000人。

病人將聖誕裝飾塞入肛門

紐約急症室醫生費雪（Stuart Fischer）和哈恩（Barry Hahn）向《每日郵報》透露，過節時也有病人塞入「聖誕主題異物」。哈恩指，民眾過節時為增加喜慶感，很可能用上更有「創意」的方式，小孩多數用口吞，成年卻習慣放入下半身，他遇過病人將聖誕裝飾、雪人模型、聖誕樹模型等塞入肛門。

不少病例是將聖誕裝飾塞入肛門，其中有人聖誕枴杖糖塞入去。（Radiopaedia）

塞入聖誕節拐杖糖果、巴斯光年

當中最奇怪的例子，是有病人將聖誕節拐杖糖果、自由女神像、帝國大廈微縮模型塞入屁股，甚至還有人將巴斯光年的模型塞入去，而照Ｘ光時就能見到異物的形狀。多數情況下，病人將異物塞入肛門是為了性快感，但基於病人私隱問題不可透露細節，只能提醒民眾不要將家居用品或節日裝飾塞入屁股。

醫生提醒倘無法自然取出需做手術

費雪表示，試過從病人肛門取出沙鼠，取出時已死亡，不確定其死因是否窒息。這類病人求醫時，可能會說自己坐在椅子時感不適，最終要進行麻醉幫助放鬆肛門肌肉，才順利拉出異物。他提醒，將家居物品塞入肛門進入直腸時，因直腸的緊閉會產生吸力般的效果，如果異物沒有底座很難扯出來。而且直腸也可能會壓碎異物，導致腸道被割傷甚至刺穿，因而出血或感染，強調如果將異物塞入肛門後無法取出，就應盡快求醫，該異物如無法自然取出，就可能需要做手術。

外國急症室醫生加斯頓（Adam Gaston）也在TikTok頻道分享病例，包括有人將胡桃夾子公仔、瓷器和膠聖誕樹塞入屁股。

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文章授權轉載自《香港01》