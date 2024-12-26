蛇年到！「會飛的毒蛇」在車頭擋風玻璃上爬行 小孩嚇到狂叫

過年前有蛇爬上車是好兆頭？新加坡日前瘋傳影片，當地有一家人乘寶馬座駕外出時，突然有條綠色小蛇在車頭擋風玻璃探頭而出，之後又爬到倒後鏡上，車上小孩不停尖叫喊怕，相反家長們極冷靜，大讚蛇的顏色漂亮。不少網民認為蛇象徵財運，又指明年是蛇年，笑言是「蛇年提早到」、「蛇年來了」。這條蛇的真身是「天堂金花蛇」，雖是毒蛇但毒性較弱，其中1個特性更令牠有「會飛的毒蛇」稱號。

新加坡傳媒報道，有網民在當地facebook群組「Singapore Wildlife Sightings」發帖上傳2條影片，講述一家人乘寶馬座駕外出遇蛇經歷。影片所見，綠色小蛇在車頭擋風玻璃爬行，不停用頭碰玻璃似想內進，之後爬向一邊。當時寶馬正在公路行駛，車上小孩尖叫，家長則叫他閉嘴，車上普通話及英語夾雜，小孩不停說「不」、「我的天」、「走開」。

小蛇爬到倒後鏡上，身軀依附在倒後鏡框，探頭四處張望。車上大人大讚小蛇顏色漂亮，相反小孩不停害怕尖叫，形成鮮明對比。小蛇像表演般移動，來回在車頭和倒後鏡之間爬行，家長形容「很長啊這條蛇」。

寶馬行駛中途有條小蛇突現身車頭擋風玻璃。（影片截圖）

網民話旺財：蛇年提早來

片段引起熱議，網民建議在叢林附近停車，讓小蛇回歸自然，「好漂亮的天堂金花蛇，無害的，希望牠從這次旅程中活下來」、「微毒蛇，請停車在叢林附近讓牠滑落」、「小孩的聲音好甜」、「牠在坐順風車」。由於明年是蛇年，許多網民笑言牠的現身是「蛇年提早來」、「Snake year is coming！（蛇年要來了）」、「蛇來給財的，叫個屁用」、「發財了，幸運地迎接新一年」、「蛇出沒會帶來財運」。

為天堂金花蛇 擅樹枝間滑翔

新加坡關愛動物研究協會回應當地傳媒表示，片中的綠色小蛇為「天堂金花蛇」。該蛇常見於東南亞，屬蛇亞目遊蛇科，雖然是毒蛇，但其毒性較弱，難威脅人類，牠們因擅長攀爬，可以在樹枝間滑翔移動看似懂飛行，故有「會飛的毒蛇」稱號。

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文章授權轉載自《香港01》