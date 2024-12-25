樓上鄰居5童嬉笑吵爆！她貼紙條反映「對方竟這樣做」：覺得心情舒暢

如此有禮和有教養的鄰居，真是可遇不可求！新加坡1名女子準備求職期間，偶爾需要在家準備線上面試，不過或因適逢學校假期，樓上孩童不停在家裏嬉戲打鬧，跑來跑去傳來噪音，令她飽受滋擾而無法專心工作。女子只好到樓主住戶門外貼上便條，向屋主反映噪音對其造成的影響，亦希望對方往後可以多加教育孩童保持安靜。

令人意外的是，樓上女住戶看到便條後主動傳送訊息，先是向她致歉，並表示將帶同小孩到其家中道歉。女住戶之後帶着5名孩子到事主門外，與孩子一起向她表示歉意，再當著事主面前教育小孩，「以後我說小聲點，你們就不要鬧騰了」。事主指，自從對方登門道歉後，樓上確實沒再傳來噪音，故分享事件大讚該名母親有家教。

樓上單位孩童嬉戲打鬧 主戶飽受噪音滋擾

馬來西亞媒體報導，新加坡1名女子於小紅書發文，指或因適逢學校假期，樓上住戶幾名小孩經常在家中跑跑跳跳，所以天花板不斷傳來「咚咚咚」的聲音，孩子們甚至到深夜11時仍在嬉戲打鬧。樓主原本想「多一事不如少一事」，不過某天下午時份，樓上再度傳來噪音，她忍無可忍，遂到該住戶門前按鈴，可惜來回按了3次，始終沒有人開門，她當時考慮到可能沒有家長在家，故留下1張便利貼反映噪音問題，同時寫上單位資料和電話號碼。

住戶門外貼便條 盼家長教育家中小孩

從事主上傳的照片可見示，她先有禮地向該住戶問好，並指出由於對方家中小孩不斷奔跑跳躍，聲音稍微有點擾人，希望對方可以幫忙轉告並教育家中小孩，以避免往後再次影響她。

事主於對方門外貼上便條，盼住戶可提醒小孩，避免再製造出擾人聲音。圖／截自小紅書

樓上媽媽住戶攜5孩到事主門外道歉

女子留下便條後離去，直至當天下午5時許，她收到樓上女住戶傳來訊息，從2人對話截圖顯示，該女住戶先是向她道歉，表示往後會多加讓孩子注意，避免造成擾人噪音，對方又詳細解釋沒有及時開門原因，是因為門鈴電池量不足，所以不知道她曾在門外按鈴。該名母親詢問女子是否在家，指將會帶同小孩到其家中道歉。

女子打開家門，發現除了樓上女住戶，還有3名貌似就讀幼稚園的幼童，以及2名年約10多歲的女孩，一行6人整齊地站列在門外向她道歉。該女住戶亦當着女子面前教育小孩，「以後我說小聲點，你們就不要鬧騰了，打擾安迪工作了」。樓主聞言亦馬上回應，表示「沒關係、沒關係」。

事主激讚該母親有家教

樓主事後憶述事件時，大讚該名母親有家教，「我被尊重了且獲得回應，我還看到了有教養的家庭教育」。而她亦透露，自從對方登門道歉後，樓上的女孩們確實沒有再傳來噪音，更安靜到「一點嬉笑打鬧奔跑的聲音都聽不到」。另外，由於她正處於求職階段，參加線上面試時需要較為安靜環境，所以有需要時會預先告知鄰居，對方亦積極配合，對以上種種感到暖心，稱「真的讓人覺得心情舒暢」。

網友讚貼心：害人沒法繼續生氣

許多網友都讚揚該女住戶有教養，「糟了，溫暖我這個毒婦的心」、「太貼心懂事，害人沒辦法繼續生氣」、「讀了心裏暖暖的，想做你們的鄰居了」、「你很有禮貌～鄰居很有禮貌」。有留言認為教育好小孩，絕對是家長的責任，「我娃在跳或踢一些東西會影響人的話，我必說，是要教的，不是小孩子就必要守護」。

好鄰居「可遇不可求」

惟不是每人都像樓主一樣，有幸遇到好鄰居，「你就好了，我跟我鄰居說了，她反過來罵我，說她的家為什麼不行。每天都很大的聲音，我上去3次和她好好的說都不聽，沒法子了，只好搬」、「比我以前樓上鄰居好多了，他們小孩在跑吵到我們，上去跟他們講，他們還不承認是他們，還理直氣壯說自己沒問題，這樣的父母怎麼教好小孩呢」。

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文章授權轉載自《香港01》