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大發冬日財 俄國網站賣「雪人手臂」一對要價2千元

聯合新聞網／ 綜合報導
有賣家看準了商機，在網路上販售「雪人手臂」。示意圖／ingimage
有賣家看準了商機，在網路上販售「雪人手臂」。示意圖／ingimage

不少國家進入冬季開始下雪，堆雪人就是冬日必做活動之一。俄羅斯有賣家看準這波商機，竟想到在網路上賣「雪人手臂」。這名賣家販售的「樹枝手臂」價格為500到5,300盧布（約新台幣185到1,960元）不等。透過將樹枝包裝成「打造完美雪人的必需品」，吸引了不少買家上門。

據ODDITYCENTRAL報導，近期俄羅斯當地的分類廣告網站充斥了各種雪人裝飾零件，從雪人的帽子、胡蘿蔔鼻子到煤炭眼睛和鈕扣，應有盡有。不過這當中最搶眼的商品，還是「雪人手臂」，因為它們就只是不同形狀的樹枝而已。

販賣的賣家聲稱，這些樹枝既堅固又耐用，而且「每一雙手都跟冬天的雪花一樣獨特」，鼓勵買家購買。有一則廣告甚至宣稱，使用這些雪人手臂一定能打造社區最棒的雪人，成為鄰居眾所矚目的焦點，絕對不會讓雪人看起來「笨手笨腳」。

部分賣家的價格還算合理，但有些「雪人手臂」的價格則讓人跌破眼鏡。譬如其中有一個商家販售的樹枝就要5,300盧布（約新台幣1,960元），而且還號稱這是原價5,900盧布（約新台幣2,180元）打折以後的價錢。

這種商業模式看起來雖然有點搞笑，但也展現了俄羅斯人的幽默和創意。對喜歡堆雪人的家庭來說，花小錢買一雙「雪人手臂」不只方便，也很新奇有趣；而對賣家來說，這就是抓住節日商機的小聰明。雖然定價邏輯實在讓人摸不著頭緒，但這些行銷廣告確實為寒冷的冬天增添不少樂趣！

俄羅斯

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