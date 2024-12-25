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跟貓吃醋！印度妻怨丈夫太寵貓 竟告上法庭控夫虐待

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不滿丈夫疼貓勝過疼自己，一狀告上法庭。示意圖／ingimage
女子不滿丈夫疼貓勝過疼自己，一狀告上法庭。示意圖／ingimage

印度卡納塔卡高等法院（Karnataka High Court）近日審理了一樁離奇案件，一名女子指控丈夫「虐待」，理由竟是他「偏心」，比較疼愛家裡的寵物貓，無理的訴訟遭法官指責根本是「浪費司法資源」。

ODDITYCENTRAL報導，這對夫妻住在班加羅爾，日前妻子向法院提出告訴，抱怨丈夫太過疼愛家裡的貓咪，完全忽視了妻子。訴狀中並未具體提及任何虐待或騷擾的明確指控，而是集中在丈夫有多疼愛、照顧貓咪。

負責審理的法官納加普拉薩納（M. Nagaprasanna）表示，雖然女子是控訴丈夫「虐待」，但訴狀內寫到的幾乎都是丈夫的「差別待遇」，沒有任何刑事罪行。女子不滿每次和丈夫提到他太過寵貓，兩人就會爆發衝突。她指控這隻貓咪有好幾次攻擊、抓傷女主人，但丈夫卻都沒有處理，使得她心裡越來越不平衡。

納加普拉薩納表示，由於訴狀並未提及任何典型的施虐行為，法院決定終止對丈夫的調查，並批評女子不該濫用司法資源。納加普拉薩納強調：「正是這類無聊的案件導致刑事司法系統執法壅塞。若法院繼續調查，也只是加重司法系統的負擔。」

這起案件引發各界對印度司法資源分配的討論，也凸顯該國有部分訴訟可能只是私人糾紛，根本是在浪費公共資源。法院也再次提醒民眾，應審慎使用法律途徑解決真正的爭端，避免浪費司法資源解決個人生活中的瑣碎問題。

印度 司法

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