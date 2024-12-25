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好貴！日夫妻在土耳其機場吃麥當勞 沒點飲料還花快兩千嚇傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一對日本夫妻在伊斯坦堡機場吃一餐，竟然花了近2000台幣。伊斯坦堡機場示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一對日本夫妻在伊斯坦堡機場吃一餐，竟然花了近2000台幣。伊斯坦堡機場示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

通貨膨脹已經變成全球性的問題，許多國家都面臨物價一飛衝天，光是平常生活、吃飯，成本都明顯上漲的困境。近來日本企業家友永真也，就在近來旅遊土耳其時用餐時，被帳單金額嚇到。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，友永19日在IG分享，表示最近他和妻子，一同到波羅的海三小國旅遊，並且回程於伊斯坦堡搭機，在機場的麥當勞用餐。友永在麥當勞裡，一共點了一個三重起司漢堡、一個起司漢堡、一份九塊麥克雞塊、兩支雞翅和雞塊醬。

結果這樣點下來，還沒有配飲料，竟然就花了差不多相當於1800土耳其里拉（約相當於新台幣1670元），讓友永感到十分驚訝。他表示機場的標價，都是以土耳其里拉計算，因此不好理解，甚至覺得這根本是詐欺了，呼籲大家要多加留意。

底下也有網友回覆「伊斯坦堡機場超貴！還有威士忌幾千萬在賣的」、「真的是這樣！去年去土耳其，覺得物價跟日本差不多或再便宜一點，但機場卻非常貴」、「2年前去的時候，買了一小袋巧克力冰吃，就要800日圓左右（約相當於新台幣166元）」、「一份沙拉也要3000日圓（約相當於新台幣623元）喔」。

土耳其 機場

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