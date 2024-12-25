研習當出遊？日女醫拍片「解剖新鮮遺體囉」 網友惱火：沒收證照

日本近來爆發一起爭議事件。一位任職於「東京美容外科」沖繩院院長的女醫師黑田愛美（黒田あいみ），近來拍攝短影片，分享自己準備去遺體解剖研究的過程。結果因為態度過於輕浮，被認為不尊重死者，遭到強烈抨擊。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，這支影片發布於12月2日。當時人在關島研習的黑田，用輕快的音樂搭配影片，表示自己「今天要去研究fresh cadaver（解剖新鮮遺體）囉」，還拍下自己滿臉笑容的畫面，氣氛就像是要出去玩一樣。

不僅如此，黑田還拍下醫院內準備解剖的遺體。儘管打上了馬賽克，但還是有兩顆頭漏掉沒碼，而且她還在影片中寫下「有好多頭顱排在一起喔」，並且搭上笑臉符號，明顯不尊重這些死者。

大批網友砲轟黑田的行為，紛紛表示「以前還是學生時，稍微對遺體不敬是要留級的，惡劣的話還會退學，結果當醫生的竟然這樣」、「怎麼看都把這當成是去玩」、「沒有倫理感的傢伙，應該沒收證照」。

雖然東京美容外科的統括院長麻生泰也出面道歉，希望眾人息怒，不過他強調黑田平時醫術優秀，參加遺體研究動機也是良善的，因此不會如大家所期望的開除她，結果被砲轟毫無反省之意，爭議仍在持續延燒。