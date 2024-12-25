「想讓下屬休息」日本上司代為值勤還發錢 自己慘遭減薪懲處

日本近來發生一起職場爭議事件。位於廣島縣吳市消防局的一位57歲男性課長，被發現自己代替部下辦公，卻向上呈報說工作是下屬做的，相關薪資也都歸下屬。儘管虛報一事曝光後遭到處分，但這位上司體恤下屬的行為，受到網友們的同情。

根據日本媒體「中國新聞デジタル」報導，這位課長從去年5月到今年1月左右，共代替11位下屬處理職務，並謊報成他們都有照實值勤。這11人在沒有實際工作的情況下，總共額外領取了242萬日圓（約新台幣50.34萬元）的報酬。

這位課長表示，他是希望下屬能夠休息，才會選擇這麼做。儘管立意良善，不過虛報的行為，還是讓他遭到半年內減薪十分之一的處分，其他幾位主管也都有被懲處。而幾位下屬沒工作卻多領的錢，也被要求全額歸還。

消息傳出後，有很多網友同情這位課長，表示「課長這麼做一點好處都沒有吧，事情都他做的，然後薪水歸部下」、「雖然虛報本來就該受罰，不過這個應該要斟酌一下吧」、「很多職場現在都人手不足，該怎麼顧及員工的疲勞也是問題。雖然遵守規則很重要，但現實上可能就是沒辦法」、「因為怕員工過勞而受罰，那麼搞得員工過勞，卻沒有準備替換人手的上級，也應該受罰才對」。