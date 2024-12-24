女子車停購物商場找嘸 驚動保全瘋狂尋車1hr…真相尷尬了

遠在天邊、近在眼前；以為失車，原來失魂！馬來西亞有女子分享自己的烏龍事，她曾於停車場尋找自己座駕半個小時仍無發現，無奈之下需要驚動保全幫忙尋車，可惜眾人尋找多時仍然無果，正當她想報警之時，居然在場內離奇見到其母親的座駕，霎時間才記起當天她是駕駛母親的車輛外出，事件完全是「擺了個大烏龍」，除了自己尷尬萬分，連保全亦很無語，差點對她翻白眼。樓主表示，雖然事件已過去數年，但每當憶起依然會覺得羞恥，所以再也沒有前往那家商場了。

座駕泊停車場竟離奇失蹤？

綜合馬來西亞媒體報導，當地1名女子近日於社交平台發文，憶述自己數年前於國內某商場購物後，便到停車場擬取車離開，豈料卻發現座駕不翼而飛。她在停車場焦急尋車約30分鐘，其間不斷按車鑰匙上的紅色按鈕，希望可以讓車輛鳴叫，以便協助尋車，可惜一直沒有聽到車輛鳴叫聲，無奈之下只好向停車場的保全求助。

驚動保全幫忙尋車仍無果

保全人員詢問樓主有關其車輛的詳細資料，包括車牌號碼以及座駕外型詳情，然後仔細搜查停車場的每一層，可惜眾人努力再找了30分鐘仍然未見車輛蹤影。樓主慌張不已，更一度想要報警，「我當下真的差點要哭出來，要去報案說車子不見了」。

女子見另1輛車驚覺自己擺烏龍

不久她居然看到母親的座駕出現在該停車場內，「突然我看見1輛很熟悉的車」，她才想起原來自己「擺了個大烏龍」，因為她當天其實是駕駛母親的私家車到商場。她當下既尷尬又丟臉，保全得知她擺烏龍亦差點想要翻白眼。樓主指雖然事件已過去數年，但每當憶起這段往事，她依然會覺得羞恥，所以自那之後，她再也沒再前往那家商場購物。

網友分享類似經歷

事件引來當地網友爆笑，紛紛分享他們於停車場「大懵」的尋車經歷，「那天我也慌張找車，沒想到我當時是騎摩托車去的，幸好沒叫警衛」、「當時我的車進了車間（車房維修），借了弟弟的車。每次上班我都忘記是哪輛車，因為我不記得車牌號碼」。

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文章授權轉載自《香港01》