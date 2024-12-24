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台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

男謊稱剛動手術…提前登機還搶佔出口位 機組員1招反制大快人心

香港01／ 藺思含
美國聯合航空（United Airlines）示意圖，非新聞提及班機。圖／美聯社
美國聯合航空（United Airlines）示意圖，非新聞提及班機。圖／美聯社

美國聯合航空（United Airlines）一架從匹茲堡飛往芝加哥的班機上，一名男子以剛做完膝蓋手術為藉口提前登機，並搶佔緊急出口座位，惟遭機組人員識破，最終被安排到後排的中間位就坐。據《紐約時報》報導，這篇12月17日發布於社交媒體平台Reddit上的貼文很快引起網友熱議，評論中不少人稱男子罪有應得，更大讚機組人員做法大快人心。

根據名為@wrathofthefonz的用戶所述，他在搭乘飛機時與該男子同行，男子沒有搭乘輪椅，但聲稱自己剛做完膝蓋手術，需要特殊協助，於是提前登機。然而，男子登機後，卻選擇坐在緊急出口座位。

《紐約郵報》引述聯邦航空管理局（FAA）規定，坐在緊急或出口位的乘客需「有能力並願意採取緊急行動」，否則不應坐在這個座位。

不過，這名男子的技倆被機組人員發現，並將他趕走，但該男子卻又改口，怒稱自己沒事，可以坐在出口位。用戶@wrathofthefonz稱，男子努力說服機組人員，堅稱自己有能力面對緊急情況，但最後還是被趕到了飛機後排。

許多網友在評論中為機組人員叫好，有網友表示：「他罪有應得！看到（他）馬上就遭報應真是太好了！」

延伸閱讀：

美國聯合航空「客機變嚇機」多人嘔吐如生化危機　深度清潔逃不掉

瑞安航空客機爆出MMA　乘客求換位驚變毆鬥　緊急降落警登機拘9人

文章授權轉載自《香港01》

Reddit 紐約時報 美國

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