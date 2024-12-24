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耶誕夜等52分鐘披薩沒送來 為何日男提告要求賠精神損害？

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本一名男性在耶誕夜訂外送披薩，距離預定時間52分鐘仍未收到披薩，覺得忍無可忍而取消，向法院提告。美聯社
日本一名男性在耶誕夜訂外送披薩，距離預定時間52分鐘仍未收到披薩，覺得忍無可忍而取消，向法院提告。美聯社

日本一名男性在耶誕夜訂外送披薩，距離預定時間52分鐘仍未收到披薩，覺得忍無可忍而取消。儘管該連鎖披薩店已經退款，但他認為，披薩沒有送到，破壞他與分居家人難得共享聚會，向法院提告。

日本經濟新聞報導，住在京都的男子在2022年12月與離婚的前妻及兩個女兒，約好在家一起共進晚餐。由於大女兒幾個月就要升大學，開始一個人住，四人再次聚首的機會可能會更少。為了降低對大女兒準備考試的影響，他決定訂購方便的外送披薩。次女也很喜歡吃披薩。男子於耶誕夜前一日、12月23日透過網路下單，預約隔天晚上7時15分送達。

到了聖誕夜，指定時間已到，披薩卻遲遲未送達。由於預約確認信中指「到達時間可能前後有15分鐘的差異」，男子等到7時半過後才打電話聯繫店家。電話中只被告知「現在很忙」。最終他無奈取消訂單，此時距離預訂時間過了52分鐘。

男子說，他們的耶誕披薩派對落得不愉快的結局，即便拿回退款，心中仍無法釋懷。於是，在2023年2月向外送披薩的業者提起訴訟，要求賠償10萬日圓的精神損害賠償金。理由是業者未妥善管理訂單，未履行按時送達的法律義務。

業者在訴訟中辯稱，「到達時間只是為了讓顧客便於預測，並非保證。」他們認為，接受預訂後的義務僅限於將餐點送至指定地點，此次遲到仍在社會容忍範圍內。店家解釋，他們已經限制訂單數量，但耶誕夜當天外帶訂單大幅超出預期，致披薩無法及時出爐。他們表示，整體管理沒有問題。

京都地方法院於2024年2月做出判決，指「披薩延誤配送是普遍可能發生的現象。」法院考量到業者已接受取消訂單並退款，判定業者的行為無違法性，不過未深入討論52分鐘是否超出所謂的「容忍限度」。

此外，因提訴人未因此造成財產損失，當時也可能改用其他餐點代替披薩，法院認為業者無需支付賠償金，駁回男子的訴訟。大阪高等法院7月維持這一判決，男子已上訴至最高法院。

披薩 日本

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