拍片喪命！男教師路軌旁忘我拍攝 下秒遭火車輾斃遺骸四散

拍片文化興起後，不時有人因忘我拍攝而喪命，泰國近日也因此發生1宗火車撞死人事故！當地1名53歲男教師在火車軌道旁架設手機拍攝影片，其間疑太專注於鏡頭畫面，未有留意到身後有火車正靠近。雖然火車司機已即時鳴笛示意，但男子最終走避不及，遭火車拖行輾斃，遺骸散落路軌周圍，場面極為駭人。

綜合泰媒報導，事發於12月18日上午約8時20分，當地53歲男教師阿蘭亞克特（Wirote Aranyaket）在朱拉隆功橋（Chulalongkorn Bridge）在路軌旁，遭1輛從巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）開往曼谷吞武里（Thon Buri）的火車撞死。警方在鐵軌上發現阿蘭亞克特的身體軀幹，其斷肢則散落在路軌四周，另有1輛被撞壞的折疊單車、直播設備及三腳架。救援人員在現場撿回散落各處的殘骸並放入屍袋中，之後將屍體運走，以便進行屍檢。

火車司機曾鳴笛警告

涉事的58歲火車司機魯恩佩奇（Noppadon Ruaenpetch）向警方表示，他當時看到阿蘭亞克特坐在離軌道很近的地方，正全神貫注看放在三腳架上的手機。由於火車無法瞬間停下，他馬上鳴笛示意阿蘭亞克特離開，但對方卻未能及時逃離，最終被火車輾斃。

阿蘭亞克特的妻子萬瓦迪（Wanwadee）事後表示，夫妻倆在事發早上剛送完女兒上學，也是萬瓦迪工作的學校，之後她就去上班。與丈夫分道揚鑣前，丈夫曾對她說想在回家前先去拍些影片上傳到社交平台，之後他就像往常一樣，從汽車後座拿下單車，再騎車到火車站附近。起初她收到警方通知時並不相信是丈夫斃命，但因為時間吻合，因此還是趕往現場認屍，最終確認死者正是自己的丈夫。

死者手機存有事發前拍攝的影片

警方透露，阿蘭亞克特約於上午7時30分到達朱拉隆功橋附近進行拍攝，並將手機放置在路軌旁攝，其間不幸被火車撞倒，被拖行了約200至300米，直至橋上才停下，當場死亡。警方在阿蘭亞克特的手機發現他在路軌旁拍攝的影片，顯示他事發前蹲在鐵軌旁看着手機拍片說話，且背對火車進站方向，疑過於專注在畫面上，因而不知火車正駛近，結果發生悲劇。

死者常分享旅遊及踏單車影片

據了解，阿蘭亞克特在學校任教英文，平日愛在社交平台Facebook及TikTok分享旅遊及踏單車相關的影片。而在他經營的社交平台專頁上，有不少學生及粉絲在得知他的遭遇後留言悼念。

延伸閱讀：

14歲鐵路迷YouTuber影火車！慘遭另一列車輾斃 事發一刻影片瘋傳

玩命！少年火車軌旁拍Tik Tok片下秒撞飛 恐怖過程瘋傳下場曝光

文章授權轉載自《香港01》