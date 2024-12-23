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總獎金逾900億 西班牙「胖子樂透」開獎散播歡樂財富

中央社／ 馬德里22日綜合外電報導

有200多年歷史的西班牙年度耶誕彩券「胖子樂透」今天開獎，總獎金超過新台幣900億元，中獎者彼此歡呼擁抱，並以氣泡酒慶祝得獎時刻，同時象徵耶誕假期即將開始。

路透社報導，今年西班牙耶誕彩券「胖子樂透」（El Gordo）總獎金達27.1億歐元（約新台幣924億元），略高於去年的25.9億歐元（約新台幣883億元）。

今年西班牙北部拉里奧哈（La Rioja）區域首府約格洛諾（Logrono）買家們幸運贏得頭獎；約格洛諾以盛產葡萄酒聞名。

馬德里皇家歌劇院（Teatro Real）舉行的全國電視轉播開獎活動中，聖伊德芳索學校（San Ildefonso）學童從2個球箱中搖出中獎號碼，並且大聲吟唱。

民眾戴著耶誕帽、穿著地區服裝或配戴個人幸運符，排隊數小時後才進入開獎會場。

身著瓦倫西亞（Valencia）傳統服裝的25歲民眾哈辛托（Vicent Jacinto）談到今年10月重創瓦倫西亞的毀滅性洪災時說，「我希望大獎落在瓦倫西亞。老實說，我認為大獎應該落在災區。我們非常希望這樣」。

在耶誕假期來臨前，西班牙全國各地掀起一股彩券熱潮。民眾常與親戚、同事、朋友或球友集資購買多張或單張彩券，而且通常偏好人氣旺的彩券行或所謂的「幸運」號碼。

單張彩券價格為20歐元，若中頭獎，稅前獎金高達40萬歐元。

此外，在今天開出的頭獎中，超過半數中獎彩券由馬德里勞工階級為主的聖布拉斯—卡尼耶哈斯（SanBlas-Canillejas）地區一個籃球隊成員買下。

「胖子樂透」傳統可追溯到1812年，當時西班牙在拿破崙戰爭期間被法國占領，發行彩券是為籌資爭取獨立。如今，彩券收益扣除營運成本與支出後將用於社會。

彩券行 西班牙 馬德里

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