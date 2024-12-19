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沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，無性生活可能會導致生殖器縮小。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
專家指出，無性生活可能會導致生殖器縮小。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

隨著數位時代到來，Z世代（出生於1997年至2012年間）的年輕人可能正面臨「無性生活潮」的威脅。專家警告，無性生活不僅會對心理健康產生影響，甚至可能威脅到生理健康，導致生殖器縮小。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，性愛與關係專家塔拉（Tara Suwinyattichaiporn）受訪時表示，若長期沒有性行為，男性和女性的生殖器可能會出現萎縮現象。男性可能出現「陰莖萎縮」（penile atrophy）的情況，而女性則可能會發生「陰道萎縮」（vaginal atrophy）情形。

塔拉指出，這種情況會使組織變得不夠彈性，導致陰莖長度減少1到2公分，或是陰道變短變窄，導致性交疼痛。只要長達五年以上沒有性生活，就可能會提升這些問題發生的風險。南伊利諾大學醫學院的泌尿科副教授托科勒（Tobias Kohler）也提出類似看法，認為若長時間沒有勃起，陰莖的彈性就會減少，導致收縮。

不僅如此，專家指出，長期沒有性生活也會對心理健康產生不良影響。塔拉表示，缺乏性行為可能會出現焦慮、憂鬱、易怒和壓力升高等問題。這是因為性行為能釋放「愛情荷爾蒙」催產素、多巴胺和血清素，這些荷爾蒙能穩定情緒、提升幸福感。如果大腦中的多巴胺不足，可能會讓人有不安全感，甚至自我價值感下降。

2021年加州大學一項研究指出，38%的18至30歲年輕人表示，在過去的一年中，他們沒有任何性伴侶。這樣的「無性生活」模式可能會導致「被壓抑的性挫折」，並可能提升暴力行為風險。

對男性來說，沒有定期射精也可能影響生理健康。哈佛大學的一項研究發現，若男性每月射精次數達到21次，罹患前列腺癌的風險將減少三分之一。這是因為射精有助於排出積存在前列腺內的致癌物質，防止其累積。

專家建議，適度的性行為不僅能促進身體健康，還能改善心理健康和伴侶關係。即使沒有固定伴侶，透過自慰也能達到一定的健康效益。

伴侶關係 性生活 性行為 生殖器 自慰

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